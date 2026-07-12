Die Enttäuschung ist auch am Tag nach dem 1:3 nach Verlängerung gegen Argentinien gross. Welches WM-Fazit die Bosse Murat Yakin, Peter Knäbel und Pierluigi Tami ziehen.

Yakin auch am Tag danach noch sauer «Wir haben gegen den Schiedsrichter und den VAR gespielt»

Hotel Sheraton in Kansas City. Der Frust ist auch am Tag nach dem Ausscheiden gegen den Weltmeister riesig.

Nati-Trainer Murat Yakin über…

… seine Gedanken zum Spiel am Tag danach: «Es war eine fantastische Reise. Wie es mir heute geht? Ich habe gestern vieles gesagt, vieles richtig gesagt. Die Mannschaft hat es nicht verdient, auf die Art und Weise auszuscheiden. Wir haben nicht nur gegen den Weltmeister und gegen 70'000 Argentinier gespielt, sondern auch gegen den Schiedsrichter und gegen den VAR. Es schmerzt nach wie vor. Es braucht Zeit, das zu verdauen.»

… den VAR und dass er richtig gehandelt habe: «Wir können über jede einzelne Aktion diskutieren. Für mich war die erste Gelbe Karte schon nicht notwendig, so theatralisch, wie der Gegenspieler gefallen ist. Da hätte auch der VAR einschreiten können. Beim zweiten war es kein Gelb für den Argentinier. Das hat mit Fussballverstand nichts zu tun, die Regel ist absolut unnötig. Wenns im Sechzehner ist, dann wird es anders behandelt. Aber in einer Zone, wo es keinerlei Bedeutung fürs Spiel hatte … Da muss man über die Bücher.»

… wann er eingeschlafen sei: «Ich weiss nicht mehr, wann ich ins Bett kam. Ich habe drei, vier Stunden geschlafen. Ich bin zufrieden, aber mit einer kleinen Enttäuschung aufgewacht. Es braucht ein paar Tage, aber es geht weiter. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die würdig war, zu gewinnen. Es ist schade, dass es auf diese Art und Weise enden muss.»

… wie er die Mannschaft erlebte seit dem Ausscheiden: «Es braucht eine Weile, bis man es realisiert und versteht, was in diesen Wochen abgegangen ist. Solange du dabei ist, ist alles schön. Was ich unmittelbar nach dem Spiel zu ihnen sagte: ‹Ihr könnt extrem stolz auf eure Leistung sein. Wie ihr mit einem Mann weniger gekämpft hat.› Das war das einzige.»

… mögliche Rücktritte: «Die Zeit war jetzt knapp. Das muss man erstmal verdauen und sacken lassen. Wir haben Gespräche geführt in der Vergangenheit. Wir werden sehen. Ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende einer Reise. Wir haben junge Spieler integriert, der Prozess ist natürlich. Stand jetzt gibt es keinen Spieler, der aufhören möchte.»

… seine Zukunft, ob es klar ist, dass er bleibt: «Ich hoffe nicht, dass ihr denkt, ich würde Schauspieler werden… (lacht) Ich bin extrem gerne Trainer und stolz, Schweizer Nati-Trainer sein. Ich habe Lust und Freude. Es gibt für mich null Gedanken, einen anderen Weg zu gehen.»

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… welchen jungen Spieler er ab Herbst versuchen wird zu integrieren: «Wir wollen in der Nations League im Herbst aufsteigen, aber es ist die optimale Zeit, jungen Spielern die Chance zu geben. Im Frühling geht ja die EM-Qualifikation los.»

… den Hype um ihn und ob er die Rolle von James Bond wie in einigen Medien vorgeschlagen übernimmt: «Wir leben in einem Show-Business und ich bin für sowas gerne zu haben zur Auflockerung.»

SFV-Präsident Peter Knäbel über…

… das Ziel «beste WM aller Zeiten»: «Zwölf von zwölf Punkten. Ziel voll erfüllt. Das Ziel war ambitiös, aber richtig dafür, was in dieser Mannschaft steckt. Gratulation an Murat und Pier und Danke an alle 26 Spieler und dem Staff. Auch Danke allen Familien, die mitgekommen sind, die den Spielern Halt gegeben haben. Es ist wichtig, die Liebsten vor Ort zu haben. Und dann möchte ich den Fans vor Ort und den Menschen in der Schweiz danken. Die Momente sind für die Ewigkeit, die Emotionalität, die zu uns rüberschwappte. Wir dürfen zurecht alle miteinander stolz sein.»

… das Argentinien-Spiel: «Wir sind traurig, aber mega, mega stolz. Das soll diese Pressekonferenz ausstrahlen.»

… sein Highlight: «Der Moment gegen Kolumbien im Elfmeterschiessen. Er hat vieles in den Köpfen geändert, extern wie intern.»

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Nati-Direktor Pierluigi Tami über…

… seine Einordnung: «Heute Morgen hatte ich eine grosse Leere in mir. Es ist schwierig, eine Bilanz zu machen ein paar Stunden nach so einem Spiel. Wir waren so nahe an einem grossen Resultat, das wir verdient gehabt hätten. Wir dürfen stolz sein, auf welche Art und Weise wir die Resultate erreicht haben. Die Schweiz ist auf dem richtigen Weg. Ein wichtiger Moment war die WM in Katar, wo wir viel gelernt haben. Danach haben wir viele Änderungen im Staff gemacht.»

… Embolos Gelb-Rote Karte: «Es ist ein starker Schiedsrichter, aber er hat nicht die gleiche Linie angewandt. Und das wünscht man sich.»

… seine Pensionierung: «Ich konnte in sechs Jahren alles umsetzen. Ich bin stolz, wie die Nati heute spielt – dominant, aktiv. Wir haben eine starke, reife Schweiz gesehen. Ich war überzeugt, dass wir den Final hätten erreichen können. Ich würde die Note 5,5 geben.»