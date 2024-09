… und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Medienkonferenz der Schweizer Nati vor dem Auftakt in die Nations-League-Gruppenphase. Am Donnerstag trifft die Mannschaft von Murat Yakin in Kopenhagen auf Dänemark, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Am Tag vor dem Spiel stellen sich Yakin und Gregor Kobel, die neue Nummer 1 im Nati-Tor, den Fragen der Journalisten.