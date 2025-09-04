Murat Yakin einen Tag vor dem Start in die WM-Qualifikation. KEYSTONE

Am Freitag startet für die Schweizer Nati gegen den Kosovo in die WM-Qualifikation. Einen Tag vor der Partie erklärt Murat Yakin, warum er generell zuversichtlich ist, wie Breel Embolo drauf ist und weshalb er gegen den Kosovo nicht unbedingt ein klassisches Heimspiel erwartet.

Murat Yakin über …

… die WM-Qualifikation

Der Fussball ist sehr schnelllebig. Wir hatten genug Zeit, um uns für diese Qualifikation vorzubereiten. Die Spiele im Sommer waren positiv. Die Stimmung ist top. Wir konnten unsere Spielweise steigern und verbessern, konnten nochmals an der Taktik und den Prinzipen arbeiten. Aber die Testspiele bringen nichts, morgen gilt es ernst. Alle erwarten natürlich, dass wir durchmarschieren, aber es ist eine schwierige Gruppe. Auch wenn wir ein Heimspiel haben, das Verhältnis der Fans wird morgen sicher 50/50 sein. Trotzdem spielen wir zuhause. Gegen eine starke Mannschaft, die eine gute Entwicklung gemacht hat. Wir wollen uns qualifizieren, das ist klar.

… Erinnerungen gegen den Kosovo

Das erste Spiel war ein Testspiel und sehr freundschaftlich. In der Qualifikation waren die Spiele dann sehr speziell und emotional. Aber ich denke, diese Thematiken haben wir hinter uns. Ich spüre von jedem Spieler volle Bereitschaft. Ich denke wir und auch der Kosovo haben sich entwickelt. Sie haben in beide Richtungen viel Qualität. Ein freundschaftliches Bruderduell wird es morgen nicht geben.

… vorhandenen Druck

Der Druck wird nicht weniger. Die Erwartungshaltung ist natürlich da. Ich seh nur, was wir trainieren. Was ich auf dem Platz gesehen habe, war sehr interessant. Vor allem am Montag mit dem Transferfenster war es natürlich speziell. Aber wir haben uns gut vorbereitet, ausserhalb der Schweiz. Uns erwarten zwei Heimspiele und Heimspiele sind da, um zu gewinnen.

… die Formkurven der Spieler

Auch das war sehr speziell. Normalerweise haben die Spieler schon Einsätze in den Beinen. Es ist etwas unglücklich, was bei Manuel Akanji passiert ist, als eigentlich gesetzter Spieler bei ManCity. Aber er hat nicht viel verloren. Auch bei Breel Embolo hat man im Training nicht gemerkt, dass ihm der Rhythmus fehlt. Ich bin froh, dass sie einsatzbereit sind und die Vorbereitung gut überstanden haben.

… die Abwehr

Wir hatten die Möglichkeit, in den taktischen Trainings einige Sachen auszuprobieren. Auch die Spieler konnten sich mit den verschiedenen Optionen anvertrauen. Das Gerüst steht. Es sind alle fit und bereit zum Spielen. Wir freuen uns alle, dass es endlich losgeht und wir endlich um Punkte spielen können.

… die Schwierigkeit, den Fokus zu richten auf die WM-Quali

Wir kennen uns ja mittlerweile aus mit dem Spielplan und konnten jedes Detail analysieren. Darum sind wir auch auf Deutschland, weil hier das Gedränge zu gross gewesen wäre. Wir haben alles daran gesetzt, dass es für uns von der Vorbereitung her ideal war. Das ist hier in der Schweiz nicht immer möglich gewesen. Wir werden morgen unser Spiel sicher durchsetzen. Der Durchsetzungswille und das Glück werden entscheiden. Das gilt aber auch für den Kosovo.

… Embolos Gerichtstermin

Ich bin sehr zuversichtlich, dass er bereit ist. Man hat bei ihm im Training keinen Unterschied gemerkt. Der Fall liegt so lange zurück, wir können nicht beurteilen, was richtig oder falsch ist. Wir wissen, dass er brennt auf das Spiel und dass er mannschaftsdienlich ist. Es war bei uns im Hotel kein Thema mehr. Es ist auch für ihn schon so lange her. Er muss damit leben, er ist jetzt reifer. Er weiss, was er mit der Mannschaft hat und morgen um drei Punkte spielen muss.

