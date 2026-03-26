  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Breite Brust beim Nati-Captain Xhaka vor Deutschland-Kracher: «Wir dürfen diese Partie nicht als Testspiel sehen»

Luca Betschart

26.3.2026

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit»

26.03.2026

Am Freitag spielt Granit Xhaka zum fünften Mal im Nati-Trikot gegen Deutschland. Verloren hat er noch nie. Auch ins kommende Duell geht der Nati-Captain mit breiter Brust, als Favorit sieht er die Nati aber nicht.

Jan Arnet

26.03.2026, 15:34

26.03.2026, 16:30

Der Test-Kracher gegen Deutschland im Mai 2012 war eines der ersten Länderspiele vom heutigen Rekord-Nati-Spieler Granit Xhaka. Und was für eines. Gleich mit 5:3 konnten die Schweizer den grossen Nachbarn besiegen. «Ich habe erst kürzlich in den sozialen Medien noch das Tor von Silvan Widmer von damals gesehen. Und Eren Derdiyok hat hier drei Tore gemacht», erinnert sich Xhaka an jenen Samstagabend in Basel.

Seither gab es drei weitere Duelle gegen Deutschland. Sowohl die beiden Spiele in der Nations League 2020 als auch das letzte Aufeinandertreffen an der EM 2024 endeten unentschieden. Am Freitagabend kommt es erneut im St. Jakob-Park zum nächsten Kräftemessen.

«Einstellung wichtiger als Qualität». Deutschland-Captain Kimmich mit Ansage vor dem Duell gegen die Schweiz

«Einstellung wichtiger als Qualität»Deutschland-Captain Kimmich mit Ansage vor dem Duell gegen die Schweiz

Die Schweizer haben in der starken Qualifikation einen eingespielten Eindruck hinterlassen und sind seit bald anderthalb Jahren ungeschlagen. Ist die Schweiz gegen Deutschland jetzt sogar Favorit? «Definitiv nicht», sagt Xhaka. «Man muss Deutschland den Respekt geben, sie haben viel Qualität. Für uns ist es wichtig, so einen Gegner zu haben. Damit wir sehen, wo wir stehen.»

Ein klassisches Freundschaftsspiel soll es aber nicht werden. «Wenn man das Nati-Trikot trägt, darf man keine Partie als Testspiel sehen. Es geht in Richtung WM, jedes Tor und jedes gute Ergebnis gibt uns Selbstvertrauen fürs Turnier im Sommer. So auch am Freitag», sagt Xhaka. «Deutschland wird sicher Respekt vor uns haben, aber wir müssen unser Spiel durchziehen, Gas geben und uns den Sieg verdienen.»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Auch Murat Yakin beschreibt Deutschland als «einen der Top-Favoriten auf den WM-Titel». Von überragenden Fussballern ist die Rede. «Deutschland ist und bleibt eine Fussball-Nation, auch wenn sie es in den letzten Jahren nicht ganz einfach hatten. Wir fruen uns, dass wir uns mit ihnen messen können.»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

26.03.2026

Nichtstestotrotz geht die Nati breiter Brust ins Duell – auch im Hinblick auf die Endrunde im Sommer «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen. Wir haben ein gutes Kader und eine starke Quali gespielt. Jetzt freuen wir uns auf die Duelle mit diesen absoluten Top-Teams», stellt Yakin klar. Xhaka sagt: «Wir haben eine Top-Mannschaft und ein super Staff. Jetzt liegt es an uns, die Ergebnisse auf dem Platz zu bringen. Ob es fürs Viertelfinale reicht oder sogar für mehr, das werden wir dann von Spiel zu Spiel sehen.»

Die ganze Medienkonferenz im Video

Fussball Länderspiel: Schweiz - Deutschland
Fussball Länderspiel: Schweiz - Deutschland

Fr 27.03. 20:10 - 23:25 ∙ SRF zwei ∙ 195 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Das könnte dich auch interessieren

Die Nati bei der Ankunft in Horben

Die Nati bei der Ankunft in Horben

Xhaka, Akanji, Embolo & Co. Hier kommen die Schweizer Nationalspieler im deutschen Horben an.

23.03.2026

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Nimmt die DFB-Elf die kommenden Länderspiele auf die leichte Schulter? DFB-Kapitän Joshua Kimmich erklärt, dass es bislang noch keine Videoanalyse zum Gegner gab und man die Chance nutzen wolle Abläufe auf dem Platz zu trainieren.

24.03.2026

Meistgelesen

Gestrandeter Wal zeigt Kampfgeist – die Hoffnung lebt
Jetzt spricht der Taucher, der mit dem gestrandeten Wal ums Überleben kämpft
Hafen Tiefenbrunnen teilweise versunken – Boote treiben im Zürichsee
USA planen laut Bericht «finalen Schlag» gegen Iran
Reality-TV-Star liegt tagelang tot und unentdeckt in Wohnung

Mehr aus dem Ressort

Super League. Engländer John Williams wird Sportchef von Servette

Super LeagueEngländer John Williams wird Sportchef von Servette

WM-Playoffs. Gennaro Gattuso und Italien stehen vor entscheidenden Tagen

WM-PlayoffsGennaro Gattuso und Italien stehen vor entscheidenden Tagen

Afrika-Cup. Senegal zieht nach Titel-Aberkennung vor Sportgerichtshof

Afrika-CupSenegal zieht nach Titel-Aberkennung vor Sportgerichtshof

Bundesrat auf Instagram bedroht. Ex-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht

Bundesrat auf Instagram bedrohtEx-Fussballer Kay Voser steht wegen Drohungen vor Zürcher Gericht

Nach Jahren wieder im Stadion. Ottmar Hitzfeld zurück im «Joggeli»

Nach Jahren wieder im StadionOttmar Hitzfeld zurück im «Joggeli»