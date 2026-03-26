Xhaka: «Wir sind gegen Deutschland nicht Favorit» 26.03.2026

Am Freitag spielt Granit Xhaka zum fünften Mal im Nati-Trikot gegen Deutschland. Verloren hat er noch nie. Auch ins kommende Duell geht der Nati-Captain mit breiter Brust, als Favorit sieht er die Nati aber nicht.

Der Test-Kracher gegen Deutschland im Mai 2012 war eines der ersten Länderspiele vom heutigen Rekord-Nati-Spieler Granit Xhaka. Und was für eines. Gleich mit 5:3 konnten die Schweizer den grossen Nachbarn besiegen. «Ich habe erst kürzlich in den sozialen Medien noch das Tor von Silvan Widmer von damals gesehen. Und Eren Derdiyok hat hier drei Tore gemacht», erinnert sich Xhaka an jenen Samstagabend in Basel.

Seither gab es drei weitere Duelle gegen Deutschland. Sowohl die beiden Spiele in der Nations League 2020 als auch das letzte Aufeinandertreffen an der EM 2024 endeten unentschieden. Am Freitagabend kommt es erneut im St. Jakob-Park zum nächsten Kräftemessen.

Die Schweizer haben in der starken Qualifikation einen eingespielten Eindruck hinterlassen und sind seit bald anderthalb Jahren ungeschlagen. Ist die Schweiz gegen Deutschland jetzt sogar Favorit? «Definitiv nicht», sagt Xhaka. «Man muss Deutschland den Respekt geben, sie haben viel Qualität. Für uns ist es wichtig, so einen Gegner zu haben. Damit wir sehen, wo wir stehen.»

Ein klassisches Freundschaftsspiel soll es aber nicht werden. «Wenn man das Nati-Trikot trägt, darf man keine Partie als Testspiel sehen. Es geht in Richtung WM, jedes Tor und jedes gute Ergebnis gibt uns Selbstvertrauen fürs Turnier im Sommer. So auch am Freitag», sagt Xhaka. «Deutschland wird sicher Respekt vor uns haben, aber wir müssen unser Spiel durchziehen, Gas geben und uns den Sieg verdienen.»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen»

Auch Murat Yakin beschreibt Deutschland als «einen der Top-Favoriten auf den WM-Titel». Von überragenden Fussballern ist die Rede. «Deutschland ist und bleibt eine Fussball-Nation, auch wenn sie es in den letzten Jahren nicht ganz einfach hatten. Wir fruen uns, dass wir uns mit ihnen messen können.»

Yakin: «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen» 26.03.2026

Nichtstestotrotz geht die Nati breiter Brust ins Duell – auch im Hinblick auf die Endrunde im Sommer «Wir wollen die beste WM aller Zeiten spielen. Wir haben ein gutes Kader und eine starke Quali gespielt. Jetzt freuen wir uns auf die Duelle mit diesen absoluten Top-Teams», stellt Yakin klar. Xhaka sagt: «Wir haben eine Top-Mannschaft und ein super Staff. Jetzt liegt es an uns, die Ergebnisse auf dem Platz zu bringen. Ob es fürs Viertelfinale reicht oder sogar für mehr, das werden wir dann von Spiel zu Spiel sehen.»

Die ganze Medienkonferenz im Video

Fussball Länderspiel: Schweiz - Deutschland Fr 27.03. 20:10 - 23:25 ∙ SRF zwei ∙ 195 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



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