Zieht es Gregor Kobel im Sommer nach England? Keystone

Gregor Kobel glänzt bei Borussia Dortmund als sicherer Rückhalt – und zieht damit das Interesse europäischer Topklubs auf sich. Trotz Champions-League-Qualifikation lässt der Schweizer seine Zukunft beim BVB offen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gregor Kobel trug mit starken Paraden massgeblich zur Champions-League-Qualifikation von Dortmund bei.

Der Nati-Goalie äusserte sich nach dem letzten Saisonspiel ausweichend zu seiner Zukunft beim BVB.

Mehrere Premier-League-Klubs sollen an Kobel interessiert sein – sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2028. Mehr anzeigen

Mit starken Paraden sicherte Gregor Kobel Borussia Dortmund am Ende doch noch die Teilnahme an der Champions League. Ob der Schweizer Schlussmann über den Sommer hinaus beim BVB zwischen den Pfosten steht, ist jedoch offen. Zuletzt machten Spekulationen über einen möglichen Abgang die Runde – und der 27-Jährige heizte diese mit seinen Aussagen am Wochenende eher an, statt sie zu entkräften.

«Es waren vier Wahnsinns-Jahre hier», wurde Kobel nach dem 3:0-Heimsieg gegen Holstein Kiel am letzten Bundesliga-Spieltag von der «Bild»-Zeitung zitiert. «Das Champions-League-Finale, Beinahe-Meister und dieses Jahr war es eine ganz andere Saison. Das war auf jeden Fall spannend – und langweilig wurde es einem nicht.»

Kobel will Gerüchte nicht kommentieren

Ein klares Bekenntnis zu Dortmund klingt anders. Auf die Gerüchte um einen möglichen Transfer angesprochen, wollte sich Kobel nicht festlegen: «Ich kommentiere solche Sachen überhaupt nicht. Mir war wichtig, dass wir in der Champions League sind, weil dieser Verein einfach in die Champions League gehört.»

Ein Verdienst, zu dem er mit seinen Leistungen massgeblich beitrug: Noch am 26. Spieltag rangierte der BVB auf Platz elf – am Ende reichte es dank eines starken Schlussspurts für Rang vier.

Kobels konstant starke Vorstellungen haben auch international für Aufmerksamkeit gesorgt. Vor allem englische Topklubs wie der FC Chelsea, Manchester United und Newcastle United sollen laut Medienberichten grosses Interesse am Zürcher bekundet haben.

Noch steht Kobel bis 2028 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag. Sollte es tatsächlich zu einem Wechsel kommen, dürfte Borussia Dortmund eine beachtliche Ablösesumme kassieren. Kobels Marktwert wird von «Transfermarkt» auf 40 Millionen Euro geschätzt – weltweit ist kein anderer Keeper wertvoller.

Videos aus dem Ressort

«Natürlich hatte ich zu Foletti ein anderes Verhältnis, als Sommer es hatte» Gregor Kobel spricht im Fussball-Talk Heimspiel über den langjährigen Nati-Goalie-Trainer Patrick Foletti. 07.10.2024