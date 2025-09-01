Heute Montag schliesst das Transferfenster in den Top-5-Ligen. Bis um 20.00 Uhr sind in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich noch Transfers möglich. Hier halten wir dich auf dem Laufenden.
Liveticker
Liveticker beendet
Nati-Youngster Alvyn Sanches zu YB?
Wie der «Blick» berichtet, steht Alvyn Sanches kurz vor dem Wechsel von Lausanne zu YB. Der 22-Jährige debütierte im Frühling in der Nati, riss sich dabei aber das Kreuzband. Nun soll der Angreifer seine Karriere bei den Young Boys fortsetzen. Trotz seiner Verletzung wurde Sanches in der vergangenen Spielzeit zum Spieler der Saison in der Super League gewählt.
Puertas zu Werder Bremen?
Wie das Portal «Deichstube.de» berichtet, steht Cameron Puertas kurz vor dem Wechsel zu Werder Bremen. Der Spanier mit Schweizer Wurzeln steht derzeit noch beim Al-Qadsiah FC in Saudi-Arabien unter Vertrag und soll für ein Jahr nach Bremen verliehen werden. Puertes spielte bis im Januar 2022 in der Schweiz, eher er via Union Saint-Gilloise nach Saudi-Arabien wechselte.
Zhegrova und Openda zu Juve
Juventus Turin hat offenbar auf dem Transfermarkt gleich doppelt zugeschlagen. Von RB Leipzig soll für knapp über 40 Millionen Euro Loïs Openda kommen. Lange war Juventus an Randal Kolo Muani von PSG dran, nun scheint aber der Belgier Openda als neuer Stürmer zu kommen.
Auch auf den Flügeln rüsten die Bianconeri auf: Von Lille kommt Edon Zhegrova für rund 20 Millionen Euro. Der Kosovare spielte von 2019 bis 2022 in der Schweiz beim FC Basel.
Embolo zu Rennes? Rieder nach Augsburg?
Breel Embolo steht gemäss der französischen Sportzeitung «L'Equipe» vor einem Wechsel zu Rennes. Bei Monaco spielt der Nati-Stürmer keine Rolle mehr und dürfte nun ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages nach Rennes wechseln.
Bei Rennes ist derzeit noch ein anderer Schweizer Nati-Spieler engagiert: Fabian Rieder, der nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart zurück ist. Doch der Mittelfeldspieler dürfte selbst noch wechseln, wie der «Kicker» berichtet, sei Augsburg an ihm dran.
Isak vor Wechsel zu Liverpool
Der Rekordtransfer von Alexander Isak zum FC Liverpool geht übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Schlusstag der Wechselperiode doch noch über die Bühne. Der englische Meister habe sich mit Newcastle United nach wochenlangen Verhandlungen über eine Ablöse in Höhe von rund 150 Millionen Euro geeinigt, wie unter anderem das Portal «The Athletic», Sky Sports News und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichteten.
Damit wäre der 25 Jahre alte Schwede bei Vertragsabschluss der teuerste Wechsel der Premier-League-Geschichte. Liverpool hatte in diesem Sommer bereits für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz laut Medienberichten 125 Millionen Euro ohne Bonuszahlungen als fixe Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt.
Isak werde heute den Medizincheck absolvieren und anschliessend einen Sechsjahresvertrag unterschreiben, wird berichtet. Am heutigen Montag schliesst auch in England das Transferfenster.
Um den Isak-Wechsel hatte es zuletzt viel Wirbel gegeben. Der Torjäger wollte unbedingt nach Liverpool und erhöhte mit seinem Verhalten und seinen Aussagen den Druck auf Newcastle. «Die Wahrheit ist, dass Versprechen gemacht wurden und der Club meine Position schon lange kennt», hatte der frühere Profi von Borussia Dortmund bei Instagram geschrieben. «Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen.» Dann sei eine Trennung das Beste.
Ersatz ist schon da: Nick Woltemade
Der Club wies die Darstellungen von Isak in einem offiziellen Statement zurück. Zugleich suchte Newcastle aber auch nach einem Ersatz für den Angreifer – und fand ihn beim VfB Stuttgart. Nationalspieler Nick Woltemade, der am vergangenen Samstag für bis zu 90 Millionen Euro zu den Magpies wechselte, soll Isak sportlich ersetzen.
Isak war vor drei Jahren aus Spanien von Real Sociedad zu Newcastle gewechselt. Zuvor hatte er sich bei Borussia Dortmund in jungen Jahren nicht durchsetzen können. In der vergangenen Saison war er hinter Liverpools Mohamed Salah mit 23 Treffern zweitbester Torschütze der Premier League und hatte massgeblichen Anteil daran, dass sich Newcastle für die Champions League qualifiziert hat.