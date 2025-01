Kreuzbandriss auskuriert: Der Schweizer Lucas Blondel gibt sein Comeback bei den Boca Juniors. imago

Nach dem Knüller ManCity gegen Brügge setzt sich Nati-Trainer Murat Yakin für rund 14 Stunden ins Flugzeug. In Argentinien will er sich mit Lucas Blondel treffen. Der Verteidiger der Boca Juniors ist argentinisch-schweizerischer Doppelbürger und deshalb ein Nati-Kandidat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Er heisst Lucas Blondel, ist 28, Verteidiger beim argentinischen Spitzenklub Boca Juniors und hat nebst der Argentinischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Schon Ende 2023 spekulierten argentinische Medien über ein Nati-Aufgebot für den talentierten Blondel, kurze Zeit später riss er sich jedoch das Kreuzband.

Nun ist Blondel zurück auf dem Rasen und auch auf dem Radar von Murat Yakin. Laut blue Informationen fliegt der Nati-Trainer nach dem Knüller ManCity gegen Brügge zu Blondel nach Buenos Aires. Mehr anzeigen

Murat Yakin hat anscheinend das Reisefieber gepackt. Am Mittwochabend schaut er sich im Etihad Stadium in Manchester den Champions-League-Knüller zwischen ManCity und dem FC Brügge an (21 Uhr, live auf blue Sport). Es ist auch ein Duell zwischen seinen Nati-Spielern Manuel Akanji und Ardon Jashari.

Nach dem Spiel trifft sich Yakin noch für ein Standort-Gespräch mit Jashari (22), der kürzlich seinen Vertrag bei Brügge bis Sommer 2029 verlängert hat.

Doppelbürger Blondel spielt bei Maradona-Klub

Tags darauf fliegt Yakin dann nicht in die Schweiz zurück, sondern nach Argentinien. In Buenos Aires will er sich mit Lucas Blondel treffen. Grund: Der 28-jährige Verteidiger der Boca Juniors hat nebst dem argentinischen auch den Schweizer Pass und ist ein Kandidat fürs Nationalteam. Dabei wird Yakin auch vom argentinischen Fussballverband empfangen.

Nach Informationen von blue Sport ist Blondel zumindest beim SFV kein Unbekannter. Schon Ende 2023 war er auf dem Radar des Schweizerischen Fussballverbands. Zu einem Aufgebot kam es dann nicht, weil sich der Doppelbürger im April 2024 bei einem Ligaspiel gegen San Lorenzo das Kreuzband riss.

Jetzt ist Blondel zurück auf dem Fussballplatz und auch auf dem Radar von Yakin. Am 26. Januar gibt er beim 0:0 gegen Argentinos Juniors mit einem 9-minütigen Kurzeinsatz sein Comeback.

Er wurde in Argentinien geboren und spielte nie woanders

Doch wer ist dieser Fussballprofi mit Schweizer Pass, der beim Maradona-Klub einen langjährigen Vertrag bis 2027 unterzeichnet hat?

Der Rechtsverteidiger hat bisher seine ganze Karriere in Argentinien verbracht und laut «Transfermarkt» einen Marktwert von 2,2 Mio. Euro. Er gilt als technisch versierter, kämpferischer Aussenverteidiger mit Offensivdrang. Lucas ist der Sohn des ehemaligen Waadtländer Tennis-Spielers Jean-Yves Blondel und spricht nebst spanisch auch perfekt französisch.

Sollte Yakin Blondel für die Nati aufbieten, dürfte der 28-Jährige nicht allzu grossen Druck verspüren. Wer die laute und hitzige Atmosphäre im Stadion La Bombonera gewohnt ist, wird nichts so schnell umwerfen.

