Drohnen-Angriffe in Riad Cristiano Ronaldo soll im Privatjet nach Spanien geflüchtet sein

dpa

3.3.2026 - 12:40

Cristiano Ronaldo spielt seit 2023 bei Al-Nassr in Riad.
Cristiano Ronaldo spielt seit 2023 bei Al-Nassr in Riad.
Keystone

Die Auseinandersetzungen im Nahen Osten wirken sich auf den Sport aus. Spiele werden abgesagt, Profis sitzen fest. Cristiano Ronaldo soll Saudi-Arabien allerdings bereits verlassen haben.

,

DPA, Jan Arnet

03.03.2026, 12:40

03.03.2026, 12:47

Wegen des Iran-Krieges ist auch ein Spiel von Cristiano Ronaldos Kub Al Nassr vorerst abgesagt worden. Das Team aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sollte eigentlich im Rahmen der Champions League Two in dieser Woche bei Al Wasl in Dubai antreten. Die für Mittwoch geplante Begegnung in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde aufgrund der Auseinandersetzungen in der Region jedoch wie auch die anderen Partien im Nahen Osten abgesetzt.

Der asiatische Fussball-Verband AFC in Kuala Lumpur teilte mit, er beobachte die sich schnell entwickelnde Lage und wolle die Sicherheit von Spielern, Mannschaften, Offiziellen und Fans sicherstellen.

Auch in Riad ist die Situation bedrohlich. Die US-Botschaft wurde von Drohnen aus dem Iran getroffen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der Privatjet von Superstar Ronaldo die Stadt am Montagabend verlassen. In der Nacht auf Dienstag soll der Jet in Madrid gelandet sein. Ob Ronaldo und seine Familie im Flieger an Bord der Maschine waren, ist allerdings nicht offiziell bestätigt.

Tennisprofis müssen nach Indian Wells

Von der starken Beschränkung des Luftverkehrs in der Region ist auch das inzwischen beendete Tennis-Turnier in Dubai betroffen. Die Profiorganisation ATP erklärte in einer Stellungnahme, sie stehe in regelmässigem Kontakt mit Spielern, deren Teams und zuständigen lokalen Behörden.

Als nächstes Turnier steht die Veranstaltung im kalifornischen Indian Wells an. Die ATP teilte mit, sie unterstütze Spieler und Teams, damit sie sicher abreisen könnten, sobald die Bedingungen dies zuliessen.

WM 2026. Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

WM 2026Iran drohen bei WM-Rückzug happige Konsequenzen

