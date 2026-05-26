Harry Kane darf über den Goldenen Schuh jubeln Keystone

Harry Kane wird laut «Kicker» den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger der Saison in den höchsten europäischen Ligen erhalten.

Keystone-SDA SDA

Kane kann sich bereits zum zweiten Mal über diese Auszeichnung freuen. 2024 war der Captain der englischen Nationalmannschaft ebenfalls damit ausgezeichnet worden.

Der Mittelstürmer des FC Bayern kommt im Ranking der European Sports Media auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison – wie auch in der Spielzeit 2023/2024. Auf Platz zwei landete im Ranking mit einem deutlichen Rückstand Norwegens Erling Haaland von Manchester City (27 Tore/54 Punkte) vor Frankreichs Vorjahressieger Kylian Mbappé (25/50) von Real Madrid.

Bester Schweizer im Ranking ist als 49. Christian Fassnacht. Für seine 18 Tore im Trikot von YB erhielt er 27 Punkte.