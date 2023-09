Zeki Amdouni (rechts) im Duell mit Yves Bissouma Keystone

Zeki Amdouni verliert mit Burnley auch das dritte Spiel in der Premier League. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany unterliegt Tottenham zuhause 2:5.

Burnley ging durch Lyle Foster früh in Führung, hatte am Ende aber klar das Nachsehen. Son Heung-Min traf dreimal für die effizienten Gäste. Amdouni, der am Mittwoch beim 1:0-Sieg im Ligacup bei Nottingham zum ersten Mal für seinen neuen Klub getroffen hat, stand wiederum in der Startformation und verpasste einen Torerfolg mit einem Weitschuss in der 20. Minute knapp. Nach einer Stunde wurde der Schweizer Nationalstürmer ausgewechselt.

Während Manchester City mit Manuel Akanji mit einem 5:1 gegen Fulham dank drei Toren und einer Vorlage von Erling Haaland den vierten Sieg im vierten Spiel einfuhr, tut sich Chelsea nach dem radikalen Kaderschnitt weiter schwer. Die Londoner unterlagen zuhause Nottingham 0:1 und stehen weiter bei vier Punkten.

sda