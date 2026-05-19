Christian Fassnacht gehört zum Schweizer WM-Aufgebot Keystone

Die zweitägige Präsentation des Schweizer WM-Kaders wird am Dienstag abgeschlossen. Der Schweizer Fussballverband bestätigt die letzten Spieler, die an das Turnier in Nordamerika reisen werden.

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Nachdem am Montag bereits 14 Namen veröffentlicht wurden, folgten tags darauf die nächsten Spieler per Bilderrätsel in den sozialen Medien. Neu zum WM-Aufgebot gehören die Verteidiger Aurèle Amenda und Eray Cömert sowie der Angreifer Christian Fassnacht.

Fassnacht gehörte zweieinhalb Jahre lang nicht mehr zur Nationalmannschaft, ehe er im vergangenen November für die abschliessenden Qualifikationsspiele gegen Schweden und Kosovo wieder aufgeboten wurde. Für die Testspiele im Frühling wurde er erneut nicht berücksichtigt, weshalb sein Aufgebot eher überraschend kommt.

Allerdings ist die Kaderliste bereits am Wochenende durchgesickert. Gemäss dem «Blick» kommt es im Vergleich zum Aufgebot für die Testspiele im Frühling zu drei Veränderungen. Alvyn Sanches, Joël Monteiro und Vincent Sierro sollen die WM verpassen. Sanches hat seine Nichtberücksichtigung bereits bestätigt. Für sie sollen neben Fassnacht auch Cedric Itten und Zeki Amdouni ins Kader rücken.