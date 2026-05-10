Lionel Messi zeigt sich in Toronto gut gelaunt Keystone

Lionel Messi erreicht in der nordamerikanischen Major League Soccer einen weiteren Meilenstein.

Keystone-SDA SDA

Der argentinische Weltmeister glänzte beim 4:2-Sieg von Inter Miami in Toronto mit einem Tor und zwei Vorlagen. Damit war Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS an 100 Treffern direkt beteiligt; keinem anderen Fussballer gelang das in so wenigen Spielen. Der Italiener Sebastian Giovinco hielt mit 95 Partien die bisherige Bestmarke.

Messis Glanzauftritt löste auf den Zuschauerrängen grosse Begeisterung aus. Kurz vor Ende der Partie versuchten mehrere Fans, auf das Spielfeld zu gelangen, um Selfies mit dem mehrmaligen Weltfussballer zu machen. Ordnungskräfte mussten einschreiten.