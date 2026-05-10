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100. Torbeteiligung in der MLS Weiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm

SDA

10.5.2026 - 09:32

Lionel Messi zeigt sich in Toronto gut gelaunt
Lionel Messi zeigt sich in Toronto gut gelaunt
Keystone

Lionel Messi erreicht in der nordamerikanischen Major League Soccer einen weiteren Meilenstein.

Keystone-SDA

10.05.2026, 09:32

10.05.2026, 10:01

Der argentinische Weltmeister glänzte beim 4:2-Sieg von Inter Miami in Toronto mit einem Tor und zwei Vorlagen. Damit war Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS an 100 Treffern direkt beteiligt; keinem anderen Fussballer gelang das in so wenigen Spielen. Der Italiener Sebastian Giovinco hielt mit 95 Partien die bisherige Bestmarke.

Messis Glanzauftritt löste auf den Zuschauerrängen grosse Begeisterung aus. Kurz vor Ende der Partie versuchten mehrere Fans, auf das Spielfeld zu gelangen, um Selfies mit dem mehrmaligen Weltfussballer zu machen. Ordnungskräfte mussten einschreiten.

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