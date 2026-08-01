Die Kritik an Gianni Infantino kommt inzwischen aus den eigenen Reihen. FIFA-Direktor Kevin Lamour erhebt schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten. FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström gilt bereits als möglicher Nachfolger.

Darum geht’s Die FIFA zieht ihre umstrittenen Investorenpläne nach massivem Widerstand zurück. Der Druck auf Präsident Gianni Infantino wächst aus Verbänden, Politik und den eigenen Reihen.

FIFA-Direktor Kevin Lamour wirft Infantino Täuschung, fehlende Transparenz sowie einen Führungsstil mit «Verachtung und Einschüchterung» vor. Er bezeichnet das Vorhaben als Projekt einer einzigen Person.

Laut einem Bericht der «Marca» wird der schwedisch-niederländische FIFA-Generalsekretär Matias Grafström als möglicher Kandidat für die FIFA-Spitze gehandelt. Zusammenfassung erstellt mit

Nachdem Gianni Infantino die Investorenpläne des Weltverbands FIFA vorstellte, regte sich massiver Widerstand. In der Nacht auf Samstag krebste die FIFA zurück und erklärte, das Projekt mit privaten Investoren nicht weiter zu verfolgen.

Der Druck auf Infantino steigt dabei fast stündlich. Nicht nur die Kontinentalverbände – allen voran die UEFA – haben ihren Unmut ausgedrückt, auch in der Politik werden die Stimmen nach einer Kulturveränderung lauter.

So sprach sich der britische Premierminister Andy Burnham nach Bekanntwerden der Pläne bereits offen für die Ablösung Infantinos aus. Der Schweizer sei «der falsche Mann» an der Spitze des Weltverbandes, sagte der neue Regierungschef.

Auch innerhalb der FIFA bröckelt die Unterstützung für Infantino. Carlos Cordeiro, ein hochrangiger Berater des 56-Jährigen, trat aus Protest gegen das Vorhaben zurück.

«Es ist das Projekt einer einzigen Person»

Mit FIFA-Direktor Kevin Lamour erhebt ein weiterer Top-Funktionär schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten. Lamour hält in einer Stellungnahme fest – welche die «Associated Press» veröffentlichte –, die Mitarbeiter seien durch Infantinos mangelnde Offenheit bei der Planung des Verkaufs in den letzten Monaten «getäuscht» worden und «verdienten Besseres als Verachtung und Einschüchterung».

«Es ist das Projekt einer einzigen Person», schrieb Lamour, ein langjähriger Kollege von Infantino sowohl bei der FIFA als auch zuvor UEFA. Es sei an der Zeit, dass sich die politischen Entscheidungsträger im Fussball die richtigen Fragen stellen und die richtigen Entscheidungen treffen.

«Diese monatelange Lüge durch Unterlassung und diese einseitige Machtausübung sind nicht trivial. Sie zeugen von einem Mangel an Vertrauen, einem Mangel an Transparenz, einem Mangel an Urteilsvermögen, einem Mangel an guter Führung. Und von einem gravierenden Mangel an Respekt», betont der in Zürich lebende Franzose.

Viele Arbeitskollegen nicht mehr stolz

«Ein Präsident muss Menschen zusammenbringen, sie vereinen und inspirieren. Heute erleben wir das Gegenteil. Ich habe keine Befugnis, im Namen meiner Kollegen zu sprechen, und vielleicht irre ich mich auch. Aber mein Eindruck ist, dass wir alle stolz darauf sein wollen, für die FIFA zu arbeiten, und heute scheint das für viele von uns leider nicht mehr der Fall zu sein. Das macht mich traurig», so Lamour.

Kevin Lamour (r.) auf der Tribüne beim WM-Soiel Deutschland gegen Elfenbeinküste. www.imago-images.de

«Meine Kollegen – von denen einige ihr Leben dem Fussball gewidmet haben – verdienen Besseres als Verachtung und Einschüchterung. Der Ball liegt nun bei denen, die die Macht haben, Dinge zu ändern», schrieb er weiter.

Er habe zwar eine Treuepflicht gegenüber seinem Arbeitgeber. «Aber ich habe auch – und vor allem – eine Treuepflicht gegenüber bestimmten Werten und der Erziehung, die ich genossen habe, sowie die Pflicht, meine Kollegen zu unterstützen.»

Er sei sich bewusst, dass er seinen Job verliere könne. «Zumindest werde ich heute Nacht gut schlafen», meint Lamour.

Übernimmt FIFA-Generalsekretär Grafström?

Einem Bericht der «Marca» zufolge hat sich FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, der einst als einer der engsten Verbündeten Infantinos galt, inmitten der Krise zunehmend vom Präsidenten distanziert.

AP The Canadian Press

Es gebe zunehmend Spekulationen, dass Grafström bei einer möglichen Führungskrise eine Rolle spielen könnte, obwohl bislang keine offiziellen Schritte angekündigt wurden. Die zukünftige Ausrichtung der FIFA könnte davon abhängen, ob es Infantino gelingt, die Unterstützung der Mitgliedsverbände und hochrangigen Funktionäre zurückzugewinnen, fasst die spanische Zeitung zusammen.