Murat Yakin nominiert für die letzten zwei Spiele der WM-Qualifikation gegen Schweden und im Kosovo ein Kader ohne Überraschungen. Christian Fassnacht kehrt erstmals seit März 2023 in das Nationalteam zurück.

Remo Freuler, der mit einem Bruch des Schlüsselbeins ausfällt, ist der grosse Abwesende für die entscheidenden zwei Spiele am 15. November in Genf gegen Schweden und drei Tage später im Kosovo. Dafür kehrt der YB-Mittelfeldspieler Christian Fassnacht erstmals seit zweieinhalb Jahren in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Ebenfalls wieder dabei ist Michael Aebischer, der die Novemberspiele verletzt verpasst hatte.

Mit einem Sieg gegen Schweden kann das Team von Murat Yakin bereits vorzeitig das Ticket für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada praktisch sicher lösen, unabhängig vom Resultat des Kosovo gegen Slowenien.

Aebischer und Fassnacht zurück im Team Das Männer-Nationalteam nimmt die beiden letzten Spiele des Jahres vom Samstag, 15. November, in Genf gegen Schweden und vom Dienstag, 18. November, in Pristina gegen Kosovo in praktisch unveränderter Besetzung in Angriff. Im Vergleich zum Aufgebot für die Länderspiel-Fenster vom Oktober gibt es im 25 Spieler umfassenden Kader für den Endspurt der WM-Qualifikation nur zwei personelle Änderungen zu verzeichnen. Mittelfeldspieler Michel Aebischer (Pisa Sporting Club) kehrt nach seiner verletzungsbedingten Absenz während des letzten Zusammenzugs ins Team zurück. Erstmals seit über zweieinhalb Jahren wieder im Aufgebot steht Christian Fassnacht. Der Offensivakteur des BSC Young Boys war Ende März 2023 beim 3:0 in der EM-Qualifikation gegen Israel zum 19. und bislang letzten Mal im A-Nationalteam eingesetzt worden. Dagegen fehlt Remo Freuler aufgrund eines am letzten Sonntag im Serie-A-Spiel in Parma erlittenen Bruch des rechten Schlüsselbeins.

Yakin über den neuen Trainer der Frauen-Nati «Ich war da überhaupt nicht involviert und habe es einfach am Rande mitbekommen. Ich hatte immer mal wieder einen Austausch mit Pia und wir konnten immer gut über den Fussball sprechen», so Yakin. «Den neuen Trainer habe ich bislang noch nicht gesehen, aber Rafel soll heute im Haus sein. Ich wünsche ihm sicherlich alles Gute und möchte Pia auch danke sagen.»

«Die Resultate haben nicht für Contini gesprochen» «Es tut mir Leid für Giorgio. Er ist aber sicherlich immer bereit für eine neue Herausforderung. Manchmal funktioniert es, manchmal weniger. Die Resultate haben aber jetzt halt nicht für ihn gesprochen. Dennoch mache ich mir keine Sorgen um ihn», sagt Yakin über seinen ehemaligen Assistenten.

Das sagt Yakin zu den nicht aufgebotenen Noah Okafor und Marc Giger «Beide haben interessante Profile, aber wir haben dort mit Ruben, Dan und Johan bereits ähnliche Spieler», sagt Yakin. «Noah werden wir aber sicherlich auf dem Radar behalten. Es ist wichtig, spielt er jetzt in der neuen Liga und kommt zu seinen Minuten. Marc hat gestern wieder in der Champions League gespielt und kann vom Jahrgang her immer noch in der U-21 spielen. Er ist für die Zukunft sicherlich ein Thema.»

Fokus auf das Schweden-Spiel «Der Fokus richtet sich auf das Heimspiel gegen Schweden. Dort probieren wir den Sack zu schlessen», macht Yakin klar. «Der Trainerwechsel bei Schweden ändert für uns eigentlich nicht viel. Wir verfolgen unsere eigene Strategie.»

Freulers Ausfall schmerzt Yakin «Wir haben uns eine gute Ausgangslage verschaffen können. Wir haben es in den eigenen Händen und nehmen jetzt Spiel für Spiel. Leider ohne Remo, was uns sehr schmerzt. Aber wir können diesen Ausfall sicherlich kompensieren», sagt der Nati-Coach.

Das Kader für die letzten beiden Quali-Spiele Für die WM 26! Unser Kader für die letzten beiden Spiele des Jahres

Pour le Mondial 26! Notre sélection pour les deux derniers matchs de l'année

Per il Mondiale 26! I nostri convocati per le ultime due partite dell'anno



🇨🇭🆚 🇸🇪

📆 15.11, 20:45 🏟️ Genève

🎟️… pic.twitter.com/RtEN9jW69r — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 5, 2025

Freuler und Zakaria fehlen – kehrt Fassnacht zurück? Mit Remo Freuler (Schlüsselbeinbruch) und Denis Zakaria (Adduktoren) plagen sich zwei Schweizer mit Verletzungen herum und werden für den anstehenden Zusammenzug fehlen. Dafür könnte gemäss Medienberichten YBs Christian Fassnacht in den Kreis der Nati zurückkehren.

Komfortable Ausgangslage Nach vier von sechs Spielen ist die Schweizer Nati in der Gruppe B auf WM-Kurs. Mit 10 Punkten führt die Mannschaft von Murat Yakin die Tabelle an und hat Slowenien und Schweden im Rennen um Platz 1 bereits vorentscheidend distanziert. Letzter verbliebener Konkurrent ist der Kosovo, dem die Nati in einem allfälligen Finale am 18. November gegenüberstehen wird. Zuvor spielt die Schweiz am 15. November in Genf gegen die Schweden.

Hallo … … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Nati-Pressekonferenz. Ab 10.30 Uhr gibt Murat Yakin sein Aufgebot für die letzte beiden Spiele der WM-Quali gegen Schweden und Kosovo bekannt. Hier bleibst du auf dem Laufenden. Mehr anzeigen

