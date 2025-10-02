  1. Privatkunden
Kaderbekanntgabe im Stream Überraschung im Aufgebot – Yakin bietet albanischen Nati-Spieler auf

Luca Betschart

2.10.2025

Nach dem tadellosen Start in die WM-Quali stehen für die Schweizer Nati die wegweisenden Spiele gegen Schweden (10. Oktober) und Slowenien (13. Oktober) an. Am Donnerstag gibt Murat Yakin sein Aufgebot bekannt.

Redaktion blue Sport

02.10.2025, 10:20

02.10.2025, 10:41

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Bajramis Freigabe kam erst am Mittwochabend

    Adrian Bajrami, der derzeit für den FC Luzern spielt, hat einen Nationenwechsel von Albanien zur Schweiz hinter sich. Wie Nati-Medienchef Adrian Arnold erklärt, ist die Freigabe für einen Einsatz erst am Mittwochabend angekommen. Murat Yakin erklärt: «Er hat ein interessantes Profil. Ich kann ihn auf mehreren Positionen einsetzen.»

    Weiter sagt Yakin: «Er hat bei Benfica auch in der ersten Mannschaft gespielt, er ist sehr reif für sein Alter. Die Erfahrung im Ausland hat ihm viel gebracht.» Zudem sei Bajrami sehr motiviert, für die Schweiz zuu spielen. «Für ihn und Luca geht es darum sich zu integrieren.»

  • Im Porträt: Das ist Nati-Neuling Luca Jaquez

    Luzern-Juwel Jaquez: «Eigentlich wollte ich Offensiv-Spieler werden»

    Luzern-Juwel Jaquez: «Eigentlich wollte ich Offensiv-Spieler werden»

    FCL-Verteidiger Luca Jaquez gehört zu den grössten Talenten der Super League. Im Poträt mit blue Sport erzählt er von seinen früheren Idolen und heutigen Zielen.

    01.11.2024

  • Jaquez und Bajrami erstmals mit dabei: So sieht Yakins Aufgebot aus

    Luca Jaquez steht erstmals im Aufgebot der Schweizer Nati. Überraschend gehört auch Adrian Bajrami zum Aufgebot von Yakin. Nicht dabei sind die verletzten Denis Zakaria, Ardon Jashari und Zeki Amdouni.

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Nati-Medienkonferenz mit Murat Yakin. Der Nati-Coach gibt heute sein Aufgebot für die anstehenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Schweden und Slowenien bekannt. Ab 10.30 Uhr bist du hier live mit dabei. 

    • Mehr anzeigen

