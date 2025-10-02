Überraschung im Aufgebot – Yakin bietet albanischen Nati-Spieler auf

Nach dem tadellosen Start in die WM-Quali stehen für die Schweizer Nati die wegweisenden Spiele gegen Schweden (10. Oktober) und Slowenien (13. Oktober) an. Am Donnerstag gibt Murat Yakin sein Aufgebot bekannt.
Bajramis Freigabe kam erst am Mittwochabend
Adrian Bajrami, der derzeit für den FC Luzern spielt, hat einen Nationenwechsel von Albanien zur Schweiz hinter sich. Wie Nati-Medienchef Adrian Arnold erklärt, ist die Freigabe für einen Einsatz erst am Mittwochabend angekommen. Murat Yakin erklärt: «Er hat ein interessantes Profil. Ich kann ihn auf mehreren Positionen einsetzen.»
Weiter sagt Yakin: «Er hat bei Benfica auch in der ersten Mannschaft gespielt, er ist sehr reif für sein Alter. Die Erfahrung im Ausland hat ihm viel gebracht.» Zudem sei Bajrami sehr motiviert, für die Schweiz zuu spielen. «Für ihn und Luca geht es darum sich zu integrieren.»
Jaquez und Bajrami erstmals mit dabei: So sieht Yakins Aufgebot aus
Luca Jaquez steht erstmals im Aufgebot der Schweizer Nati. Überraschend gehört auch Adrian Bajrami zum Aufgebot von Yakin. Nicht dabei sind die verletzten Denis Zakaria, Ardon Jashari und Zeki Amdouni.
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Nati-Medienkonferenz mit Murat Yakin. Der Nati-Coach gibt heute sein Aufgebot für die anstehenden Spiele der WM-Qualifikation gegen Schweden und Slowenien bekannt. Ab 10.30 Uhr bist du hier live mit dabei.