Überraschung im Aufgebot – Yakin bietet albanischen Nati-Spieler auf

Adrian Bajrami, der derzeit für den FC Luzern spielt, hat einen Nationenwechsel von Albanien zur Schweiz hinter sich. Wie Nati-Medienchef Adrian Arnold erklärt, ist die Freigabe für einen Einsatz erst am Mittwochabend angekommen. Murat Yakin erklärt: «Er hat ein interessantes Profil. Ich kann ihn auf mehreren Positionen einsetzen.»

Weiter sagt Yakin: «Er hat bei Benfica auch in der ersten Mannschaft gespielt, er ist sehr reif für sein Alter. Die Erfahrung im Ausland hat ihm viel gebracht.» Zudem sei Bajrami sehr motiviert, für die Schweiz zuu spielen. «Für ihn und Luca geht es darum sich zu integrieren.»