Haris Tabakovic schiesst seit Monaten Tore am Fliessband. Auf ein Nati-Aufgebot wartete der Stürmer bislang vergeblich. Jetzt scheinen die Bosnier den Doppelbürger an Land ziehen zu wollen.

Beim 2:2 am Samstag gegen Kosovo zeigte die Schweizer Nati insbesondere im Offensivspiel eine bescheidene Leistung. Vielleicht hätte Haris Tabakovic für mehr Gefahr sorgen können. Der ehemalige YB- und GC-Spieler befindet sich in der Form seines Lebens, hat in diesem Kalenderjahr für Austria Wien und Hertha BSC in 27 Spielen 24 Tore geschossen (7 Assists).

Ein Nati-Aufgebot hat der 29-Jährige aber nie erhalten. Zwischen 2013 und 2016 absolvierte Tabakovic 15 Spiele für die U21-Nati, seither ist er nie mehr mit der Nationalmannschaft in Verbindung geraten. Bei seinen Stationen in Ungarn und Österreich flog er lange unter dem Radar.

Stürmt Tabakovic bald für Bosnien?

Nun könnte der Grenchner aber bald doch noch zu seinem ersten A-Länderspiel kommen. Jedoch wohl nicht für die Schweiz, sondern für Bosnien, die Heimat seiner Eltern. Wie Tabakovic dem «Kicker» verrät, zieht er einen Verbandswechsel in Betracht.

«Ich habe zwei Pässe. Ich habe im U-Bereich immer für die Schweiz gespielt, sie ist mein Zuhause. Aber ich habe von jeher auch einen Bezug zu Bosnien, es schlagen zwei Herzen in meiner Brust», sagt der Hertha-Stürmer. «Der bosnische Verband hat sein Interesse hinterlegt.»

Er befasse sich «sehr konkret» mit einem Nationenwechsel, so Tabakovic weiter: «Es sind einige Formalitäten zu erfüllen. Dazu bin ich bereit. Ich habe immer gesagt, ich bin offen für beide Verbände – und warte ab, wer mich nominiert. Wenn die Bosnier ernst machen, bin ich bereit, für das Heimatland meiner Eltern zu spielen.»

Die Bosnier stehen in der Quali-Gruppe J mit 6 Punkten aus 6 Spielen auf Rang 5. Der 2. Platz, der zur Teilnahme an der EM 2024 berechtigt, ist schon sieben Punkte entfernt.