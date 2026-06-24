«Die Schweizer Festspiele gehen weiter!» Nach dem 2:1-Sieg gegen Kanada ist die Schweiz Gruppensieger. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Vancouver.

Darum geht’s Die Schweizer Nati besiegt Co-Gastgeber Kanada dank Toren von Ruben Vargas und Johan Manzambi mit 2:1.

Mit sieben Punkten aus drei Partien holen sich die Schweizer den Gruppensieg.

Das sagen Ruben Vargas, Luca Jaquez und Gregor Kobel nach der Partie.

Ruben Vargas

Wir wussten, dass es für uns ein Auswärtsspiel sein wird, und es geht bis zur letzten Minute. Aber wir haben es gut gemacht bis zum Schluss, auch die Spieler, die reingekommen sind. Sie haben uns geholfen. Das ist das, was zählt.

Manchmal kommt die Chance gerade in der ersten Minute oder in der ersten Sekunde. Ich stehe da, wo man Tore schiessen kann, und bin überglücklich, dass es heute wieder geklappt hat. Es war eine Vorgabe des Trainers, dass wir in der Box präsent sind, weil der Ball da immer hinfallen kann.

Die achttägige Pause ist sehr wichtig für uns. Um uns zu erholen, aber auch weil wir das Ziel erreicht haben, Gruppenerster zu werden. So kann es weitergehen.

Ruben Vargas trifft auch gegen Kanada. AP

Luca Jaquez

Ich habe es positiv empfunden. Natürlich ist Rechtsverteidiger nicht meine gewohnte Position, aber im Fussball muss man flexibel sein. Ich habe meinen Job heute mehrheitlich gut gemacht. Aber natürlich zählt am Schluss der Sieg, das ist das Wichtigste.

Es war ungewohnt, das erste Mal von Anfang an auf der WM-Bühne. Aber mit so einem Team findet man sich danach recht schnell. Du hast Unterstützung von überall.

Kanada ist keine schlechte Mannschaft und sie hatten den Heimvorteil in Vancouver. Das pusht sie natürlich, wenn sie Chancen erspielen und die Fans lauter werden. Das hat ihnen sicher noch einmal Auftrieb gegeben. Aber wir haben es auch in der Schlussphase sehr gut gemacht und verdient gewonnen.

Wir haben unser Ziel erreicht, Gruppensieger zu werden. Es war ein extrem wichtiges Spiel, das wir gewonnen haben. Jetzt können wir mit vollem Fokus nach vorne schauen.

Gregor Kobel

Kanada hat Druck gemacht in der zweiten Halbzeit, sie waren sehr physisch. Wir wussten, dass das ihr Spiel ist. Es war gut, wie wir den Druck angenommen haben und trotz des Gegentores sauber bis zum Schluss gespielt haben.

Kanada hatte nichts mehr zu verlieren. Wenn sie noch einmal mit einem anderen Tempo und einer anderen Intensität anlaufen, weil sie alles riskieren, wird es automatisch ein anderes Spiel. Je nachdem, wie eng die Räume werden und wie aggressiv sie anlaufen, bringt es irgendwann nichts mehr, hinten raus zu spielen.

Als Goalie musst du immer versuchen, im Spiel drin zu sein, was nicht immer ganz so natürlich kommt. Es kommt darauf an, wie sehr du am Spiel beteiligt bist. (...) Man muss bei den kleinen Sachen sauber bleiben und im Kopf bereit sein, wenn etwas kommt. Das ist unser Job. Du weisst nie, was aufs Goal kommt und du kannst dir die Aktionen nicht aktiv holen – es kommt auch nicht gut raus, wenn du das machst.

Beim Gegentor war es ein unglaublicher Ballkontakt vor dem Assist, wie er diesen mitnimmt. Dann spielt er einen perfekten Pass in den Lauf mit Risiko. Dann setzt ihn der Stürmer mit den Zehenspitzen neben den Pfosten. Wenn wir nur solche Tore bekommen, müssen wir es akzeptieren.

Murat Yakin

So haben wir es erwartet. Wir haben uns das Leben selbst etwas schwer gemacht. Aber es war eine solidarische Leistung heute mit viel Ballkontrolle. Leider haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, in Führung zu gehen. Aber wir kamen in der 2. Halbzeit super raus und konnten nach dem Führungstreffer nachdoppeln. Natürlich macht der Gegner dann auf, bringt noch einmal ein, zwei Spieler in der Offesnive – das hat uns das Leben etwas schwer gemacht. Die langen Einwürfe sind immer eine Gefahr. Aber ein wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen.

All die Fans im Stadion haben sie in den letzten 15 Minuten noch einmal gepusht. Es war auch schwierig für die Spieler, die reingekommen sind. Wir konnten uns teilweise lösen vom Druck, verloren dann aber leichtsinnig die Bälle, wodurch wir dem Gegner noch mehr Hoffnung gegeben haben. Aber am Schluss haben wir es über die Runden gebracht.

Wir müssen jetzt erstmal abwarten, welchen Gegner wir haben. Aber es ist immer gut, viel Zeit zu haben. Gerade bei so grossen Distanzen. Jetzt haben wir zwei, drei Tage einfach Ruhe. Danach beginnt die Vorbereitung auf die wichtige K.o.-Phase.

Das Profil von Luca Jaquez war heute genau richtig gegen die schnellen Flügelspieler von Kanada. Luca mit seiner Geschwindigkeit und seiner Zweikampfstärke – es ist gut, dass ich solche Optionen habe. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht. Wir sind ein Team, das ich jederzeit an den Gegner anpassen kann, ohne das eigene Konstrukt aufzugeben.