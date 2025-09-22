Sommer posiert mit Ehefrau Alina auf dem roten Teppich – Yamal bester Nachwuchsspieler

Im Théâtre du Châtelet von Paris werden ab 21.00 Uhr die prestigeträchtigsten Einzelauszeichnungen im Weltfussball verteilt. Höhepunkt ist die Vergabe des Ballon d'Or. Hier bist du live dabei.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Wer gewinnt den Ballon d'Or 2025? Die Preisverleihung im Théâtre du Châtelet von Paris im Live-Ticker.
- Zu den Top-Favoriten bei den Männern gehören dieses Jahr Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain und Lamine Yamal vom FC Barcelona.
- Bei den Frauen zählen nebst der amtierenden Weltfussballerin Aitana Bonmatí (Barcelona & Spanien) mit Alessia Russo (Arsenal) und Lucy Bronze (Chelsea) auch zwei Engländerinnen zu den Favoritinnen.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Luis Enrique ist Trainer des Jahres
Damit hat Champions-League-Sieger PSG die erste Auszeichnung eingeheimst. Es ist Trainer Luis Enrique, der selbst nicht anwesen sein kann. Sein Team spielt gerade im «Le Classique» gegen Marseille.
-
England-Coach Wiegman ist Trainerin des Jahres
Die Holländerin, die im Sommer England zur Europameisterschaft coachte, erhält die Trainer-Auszeichnung bei den Frauen. In ihrer Rede bedankt sie sich bei der Schweiz für ein «absolut verrücktes» Turnier.
-
Vicky Lopez ist beste Nachwuchsspielerin
Mit Nati-Star Sydney Schertenleib hat Barcelona ja schon ein Mega-Talent. Vicky Lopez soll aber noch besser sein. Das findet zumindest die Ballond'Or-Jury, welche die 19-Jährige mit der Kopa-Trophy für die beste Nachwuchsspielerin auszeichnet.
Schertenleib gehörte übrigens nicht zu den Nominierten.
-
Lamine Yamal ist bester Nachwuchsspieler
Der 18-Jährige Barcelona-Angreifer wird zum besten Nachwuchsspieler gekürt. Schwinden damit seine Chancen auf den grossen Preis? Man weiss es nicht. Ruud Gullit schickt ihn rätselhaften Worten von der Bühne: «Vielleicht bis gleich.»
-
Die Show beginnt
Kate Scott und Ruud Gullit führen durch die Preisverleihung. In den nächsten gut zwei Stunden werden folgende Auszeichnungen vergeben:
- Ballon d'Or der Männer
- Ballon d'Or der Frauen
- Kopa-Trophäe bei den Männern (bester Nachwuchsspieler)
- Kopa-Trophäe bei den Frauen (beste Nachwuchsspielerin)
- Yashin-Trophäe bei den Männern (bester Torhüter)
- Yashin-Trophäe bei den Frauen (beste Torhüterin)
- Gerd-Müller-Trophäe bei den Männern (bester Torschütze im Klub/Nationalmannschaft)
- Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen (beste Torschützin im Klub/Nationalteam)
- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Männern (bester Trainer im Klub/Nationalmannschaft)
- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Frauen (bester Trainer/Trainerin im Klub/Nationalteam)
- Trophäe für die Mannschaft des Jahres bei den Männern
- Trophäe für das Team des Jahres bei den Frauen
- Sócrates-Preis
-
Yann Sommer posiert mit Ehefrau Alina
Inter-Goalie Yann Sommer ist im Théâtre du Châtelet angekommen. Zusammen mit Ehefrau Alina posiert der Inter-Goalie vor der Zeremonie auf dem roten Teppich.
Der 36-Jährige ist nach seinen herausragenden Leistungen für Inter Mailand in der vergangenen Champions-League-Kampagne für die Jaschin-Trophäe als bester Torhüter nominiert.
-
Wann geht's los?
Die offizielle Zeremonie findet im Théâtre du Châtelet in Paris statt und beginnt um 21:00 Uhr. Insgesamt werden 13 verschiedene Preise verliehen, die Verkündung des Weltfussballers und der Weltfussballerin wird um ca. 23 Uhr erwartet.
In diesem Jahr wird der Ballon d'Or zum 69. Mal verliehen. Die Auszeichnung wird jährlich von France Football an den besten Spieler der Männer und die beste Spielerin der Frauen verliehen.
-
Die Plätze 30 – 11
Im Vorfeld der Zeremonie hat France Football bereits die Plätze 30 bis 11 veröffentlicht. Lediglich die Top-10 ist noch unbekannt.
30. Michael Olisé (Bayern, Frankreich)
29. Florian Wirtz (Liverpool, Deutschland)
28. Virgil van Dijk (Liverpool, Holland)
27. Declan Rice (Arsenal, England)
26. Erling Haaland (ManCity, Norwegen)
25. Denzel Dumfries (Inter, Holland)
24. Fabián Ruiz (PSG, Spanien)
23. Jude Bellingham (Real Madrid, England)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool, Argentinien)
21. Serhou Guirassy (Dortmund, Guinea)
20. Lautaro Martínez (Inter, Argentinien)
19. João Neves (PSG, Portugal)
18. Scott McTominay (Napoli, Schottland)
17. Robert Lewandowski (Barcelona, Polen)
16. Vinícius Junior (Real Madrid, Brasilien)
15. Viktor Gyökeres (Arsenal, Schweden)
14. Désiré Doué (PSG, Frankreich)
13. Harry Kane (Bayern, England)
12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgien)
11. Pedri (Barcelona, Spanien)
-
Die Top-Favoriten bei den Männern
Letztes Jahr gewann Rodri (Manchester City & Spanien) den begehrten Ballon d'Or. Aufgrund seiner langen Verletzungspause gehört der Mittelfeldspieler dieses Jahr nicht zu den 30 Nominierten.
Im Kampf um die Krone dürfte es zum Zweikampf zwischen Ousmane Dembélé (PSG & Frankreich) und Lamine Yamal (Barcelona & Spanien kommen. Liverpool-Angreifer Mohamed Salah darf sich ebenfalls Aussenseiterchancen ausrechnen.
Einziger Schweizer in Paris ist heute Abend Yann Sommer. Der Inter-Goalie ist für die Jaschin-Trophäe als bester Torhüter nominiert.
-
Die Top-Favoriten bei den Frauen
Mit Alessia Russo (Arsenal & England) und Lucy Bronze (Chelsea & England) gehören zwei Europameisterinnen aus England zu den Top-Favoriten. Ihnen gegenüber steht mit Aitana Bonmatí (Barcelona & Spanien) aber die Ballon-d'Or-Gewinnerin der letzten beiden Jahre.