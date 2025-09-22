Sommer posiert mit Ehefrau Alina auf dem roten Teppich – Yamal bester Nachwuchsspieler

Kate Scott und Ruud Gullit führen durch die Preisverleihung. In den nächsten gut zwei Stunden werden folgende Auszeichnungen vergeben:

- Ballon d'Or der Männer

- Ballon d'Or der Frauen

- Kopa-Trophäe bei den Männern (bester Nachwuchsspieler)

- Kopa-Trophäe bei den Frauen (beste Nachwuchsspielerin)

- Yashin-Trophäe bei den Männern (bester Torhüter)

- Yashin-Trophäe bei den Frauen (beste Torhüterin)

- Gerd-Müller-Trophäe bei den Männern (bester Torschütze im Klub/Nationalmannschaft)

- Gerd-Müller-Trophäe bei den Frauen (beste Torschützin im Klub/Nationalteam)

- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Männern (bester Trainer im Klub/Nationalmannschaft)

- Johan-Cruyff-Trophäe bei den Frauen (bester Trainer/Trainerin im Klub/Nationalteam)

- Trophäe für die Mannschaft des Jahres bei den Männern

- Trophäe für das Team des Jahres bei den Frauen

- Sócrates-Preis