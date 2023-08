Der September naht – und mit ihm der beste Zeitpunkt, das Abo von blue Sport zu lösen. Alle Top-Ligen haben inzwischen den Spielbetrieb aufgenommen, die Champions League steht in den Startlöchern und das erste ganz grosse Highlight wartet am Dienstag. Was sonst noch für ein Abo spricht, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Fussball-Herz, was willst du mehr?

Der Ball rollt in ganz Europa und blue Sport liefert das beste Sport-Angebot der Schweiz mit den wichtigsten Fussball-Ligen.

Alle Infos und Abo-Abschluss unter: blueplus.ch/sport Mehr anzeigen

Die Meisterschaften

Ohne Umschweife: Das gibts bei blue Sport zu sehen:



✅ Alle Spiele der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der Super League, der Challenge League, der Serie A und der spanischen LaLiga.

✅ Top-Spiele der UEFA Europa Conference League, der Premier League (auf Französisch) und der Ligue 1.

0:32 Die besten Klubs, die besten Spieler: Wir haben sie alle Entscheide dich für blue Sport und erlebe alle Spiele der besten Ligen live und exklusiv.

Das Spiel des Jahres für YB

🟡⚫ Die Young Boys greifen nach 2021 wieder nach den Champions-League-Sternen. Das Playoff-Hinspiel gegen Maccabi Haifa endete 0:0. Nun geht es am kommenden Dienstag (29. August), um die Wurst – und um viel Geld. Für die Berner ist es zweifelsfrei das Spiel des Jahres. Und die ganze Schweiz fiebert mit. Die Partie gibt es nur bei blue Sport. Nicht nur das! Wenn du jetzt das Abo abschliesst, hast du ab sofort das komplette Fussball-Vergnügen und nicht nur die Champions-League-Playoffs.

0:42 Live und exklusiv bei blue Sport: YB und das Spiel des Jahres Nach dem 0:0 im Playoff-Hinspiel gegen Maccabi Haifa stehen die Türen zur Königsklasse für YB weit offen. Im Rückspiel gehts um alles – nur mit blue Sport bist du live dabei.

Nicht nur für Swisscom Kund*innen

☝🏾 Du musst nicht Swisscom-Kunde sein, um blue Sport zu nutzen. Du kannst ganz einfach hier ein Login erstellen und das kostenlose TV-Air-Free-Paket abschliessen. Und dann das Sport-Abo buchen.



Wichtig zu wissen: Unser Abo gibt es in zwei Ausprägungen: Das Monatsabo ohne Mindestvertragsdauer kostet 49.90 CHF pro Monat. Wir empfehlen dir aber das Jahresabo zum Preis von 34.90 pro Monat. Die Mindestvertragsdauer beträgt 12 Monate mit einer nachfolgenden Kündigungsfrist von einem Monat. Ein im nationalen und internationalen Vergleich konkurrenzloses Angebot.

Qualität und Innovation

Sofern du blue TV oder blue TV Air verwendest, profitierst du von diversen Funktionen: Etwa Replay, Aufnahme oder der Möglichkeit, innerhalb einer Partie auf Highlight-Szenen zu springen. Wie das funktioniert, erfährst du im Video:

0:31 Best in Sport: Neue TV Features für ein einzigartiges Live-Erlebnis Per Knopfdruck kannst du ab sofort auf entscheidende Szenen während einer Fussball-Partie switchen. Jetzt nur mit blue TV – wirf einen Blick in unser neues Sport-Center.

Darüber hinaus investieren wir kontinuierlich in unsere Produktionen und die technische Infrastruktur. Unsere Experten haben Rang und Name: Reif, Streller, Petric, Zuberbühler oder Fringer, um nur ein paar Namen zu nennen.

Die Farbtupfer

Man kann von der Saudi Pro League halten, was man will. Fakt ist: Viele Stars der Szene zeigen ihr Können auch ausserhalb der europäischen Top-Ligen. Dank unserer Partnerschaft mit Sportdigital runden wir das komplette Fussball-Live-Erlebnis auf unseren Sendern ab. Von allen diesen Ligen und Wettbewerben bekommst du Live-Spiele, Zusammenfassungen oder Highlight-Shows.