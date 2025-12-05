  1. Privatkunden
Wettskandal weitet sich aus Auch Spieler von Fenerbahce und Galatasaray festgenommen

dpa

5.12.2025 - 11:31

Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fussballverbands.
Hat Grund zur Sorge: Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des türkischen Fussballverbands.
Bild: Samet Yalcin/DIA Photo/AP/dpa

Den türkischen Fussball erschüttert ein Wettskandal, der sich immer weiter ausweitet. Auch Topklubs sind betroffen.

DPA

05.12.2025, 11:31

05.12.2025, 11:36

Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im türkischen Fussball sind weitere Spieler festgenommen worden. Darunter seien auch Spieler der Istanbuler Clubs Fenerbahce und Galatasaray, teilte die Istanbuler Staatsanwaltschaft auf der Plattform X mit. Insgesamt sei gegen 46 Verdächtige vorgegangen worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden 35 davon bereits festgenommen.

27 Spielern werde etwa vorgeworfen, auf Spiele ihrer eigenen Mannschaften gewettet zu haben, so die Staatsanwaltschaft. Zudem seien mehrere Spiele beeinflusst worden. Unter den Verdächtigen seien auch Klubchefs.

Der türkische Fussballverband (TFF) hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, laut denen insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. Mittlerweile wird auch gegen Vereine und Spieler ermittelt.

Wettskandal in der Türkei. Mehr als 1000 Spieler gesperrt – Nationalspieler wird aus dem Kader gestrichen

Wettskandal in der TürkeiMehr als 1000 Spieler gesperrt – Nationalspieler wird aus dem Kader gestrichen

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Christoph Balmer ist Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission und erklärt im Interview, dass ein Wettskandal in der Schweiz nicht unmöglich ist.

29.10.2025

