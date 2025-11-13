  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wettskandal in der Türkei Mehr als 1000 Spieler gesperrt – Nationalspieler wird aus dem Kader gestrichen

SDA

13.11.2025 - 12:15

In den Wettskandal sollen auch Klubs aus der Süperlig – hier Spieler von Galatasaray Istanbul - involviert sein.
In den Wettskandal sollen auch Klubs aus der Süperlig – hier Spieler von Galatasaray Istanbul - involviert sein.
Keystone

Tausende Spieler und mehrere Hundert Schiedsrichter sollen Teil eines Wettskandals im türkischen Fussball sein. Die Krise droht, den Sport im Land nachhaltig zu beschädigen.

Keystone-SDA

13.11.2025, 12:15

13.11.2025, 14:03

Der türkische Fussball erlebt eine der schwersten Krisen seiner Geschichte. Als Ibrahim Haciosmanoglu, Präsident des nationalen Fussballverbands, Ende Oktober erklärte, dass Hunderte Unparteiische illegal Wetten platziert haben sollen, liess sich bereits erahnen, dass die Erkenntnisse den Sport erschüttern werden. Doch die Ausmasse des Skandals weiten sich immer mehr aus. Spieler, Vereine und Schiedsrichter stehen unter Verdacht, auf Spiele gewettet und sich daran bereichert zu haben.

Haciosmanoglu sprach zunächst davon, dass 371 der 571 in Profiligen tätigen Schiedsrichter Wettkonten besitzen würden. 152 von ihnen hätten aktiv Wetten platziert. Nun ist klar: 149 Schiedsrichter und mehr als 1000 Spieler sind bisher gesperrt worden. Auch im Fussballverband gab es etliche Rücktritte.

Verdächtige Spieler aus der Süperlig

Verhaftet wurden bisher acht Personen, unter ihnen der Präsident von Eyüpspor, Murat Özkaya. Spiele der 2. und 3. Liga wurden für zwei Wochen ausgesetzt. Aus der türkischen Top-Liga Süperlig sind 27 Akteure betroffen, unter ihnen Spieler von Galatasaray und Besiktas Istanbul. Mit Evren Elmali (Galatasaray) steht auch mindestens ein Nationalspieler im Fokus. Er wurde aus dem Kader für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarien (15. November) und in Spanien (18. November) gestrichen. Dies geschehe «im Zuge der Ermittlungen zu Wettbetrug in den Profiligen», hiess es in einer Mitteilung des Verbandes. Was Elmali konkret vorgeworfen wird, wurde allerdings nicht kommuniziert.

Galatasaray-Profi Evren Eren Elmali (rechts) wurde aus dem Kader der Nati gestrichen.
Galatasaray-Profi Evren Eren Elmali (rechts) wurde aus dem Kader der Nati gestrichen.
Imago

Metehan Baltaci, Spieler von Galatasaray, gab laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zu, vor einigen Jahren eine Wette platziert zu haben, «ohne das Ausmass der Sache wirklich zu begreifen». Später sei er dann zu dem Schluss gekommen, «dass ein solches Verhalten nicht zu einer sportlichen Haltung passt, und habe es beendet». Die Wette habe aber nichts mit den Spielen der Mannschaften zu tun gehabt, für die er gespielt habe. Ersin Destanoglu von Besiktas stritt die gegen ihn erhobenen Vorwürfe laut Anadolu ab. Jemand habe mit seinen Daten ein Wettkonto eröffnet, nicht er selber.

Dass auch Vereinspräsidenten, Manager und Trainer unter den Verdächtigen sind, verdeutlicht das Ausmass des Skandals. Alle Klubs in der Türkei stehen nun im Fokus der Ermittlungen, die die Zukunft des nationalen Fussballs belasten.

Eine Untersuchung der Finanzaufsicht Masak hat laut der Zeitung «Hürriyet» bei mehreren türkischen Schiedsrichtern hohe Geldflüsse im Zusammenhang mit illegalen Wetten aufgedeckt. Zwei Referees sollen zwischen 2021 und 2025 Finanztransaktionen in Höhe von 35 und 50 Millionen türkische Lira, also bis zu einer Million Euro, getätigt haben. Der Disziplinarausschuss hat beide Schiedsrichter gesperrt, beide sitzen nun in Untersuchungshaft. Gewettet wurde auf alles, «sogar auf die Farbe der Schiedsrichtertrikots», berichtete der Sender «Halk TV».

Hilfe von Interpol

Der türkische Fussballverband hat über Interpol Informationen von fünf ausländischen Wettanbietern etwa in Albanien, Bulgarien und Nordzypern angefordert, um die Ermittlungen voranzutreiben, berichtete der Sender «Ahaber». Für die Transfers in der Wintersaison wurde vor dem Hintergrund der FIFA-Ermittlungen um eine zusätzliche 15-tägige Transfer- und Registrierungsphase gebeten, teilte der TFF mit.

So erschütternd der Skandal auch ist: Er kommt nicht für alle überraschend. Der türkische Journalist Murat Agirel kritisierte, die Unregelmässigkeiten seien lange bekannt gewesen, aber niemand sei eingeschritten. «Heute kommt alles nach und nach ans Licht. Es ist nicht mehr zu leugnen, wie wahr das ist, worüber ich seit Jahren spreche», schrieb er bei der Tageszeitung «Cumhuriyet».

Gemäss Haciosmanoglu wurden bereits im April «umfassende Untersuchungen» nach einem Spiel der zweithöchsten Liga zwischen Ankaraspor und Nazilli Belediyespor eingeleitet. Spieler, Mitarbeiter und Funktionäre beider Seiten hätten auf diese Partie gewettet, schreibt der Staatssender TRT. Die UEFA gab bekannt, dass sie bezüglich der Ermittlungen zu Fussballwetten mit dem türkischen Fussballverband in Kontakt steht, wie die Nachrichtenagentur Anka aus einer Stellungnahme zitierte.

Welche Folgen der Skandal langfristig für den Volkssport Nummer 1 in der Türkei hat, bleibt abzuwarten. Haciosmanoglu bleibt optimistisch: «Wir werden bis zum Ende gegen diejenigen kämpfen, die dieses schöne Spiel auf eine Weise beschmutzen, die dem Geist und den Werten des Sports widerspricht.»

Das könnte dich auch interessieren

Mario Frick über Wettsucht-Geständnis: «Ich habe sehr viel positives Feedback erhalten»

Mario Frick über Wettsucht-Geständnis: «Ich habe sehr viel positives Feedback erhalten»

Im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport verrät Mario Frick erstmals, dass er in jungen Jahren süchtig nach Sportwetten und verschuldet war. Nun berichtet der 51-Jährige von zahlreichen positiven Rückmeldungen.

08.11.2025

Mario Frick: «Ich war komplett abhängig nach Sportwetten»

Mario Frick: «Ich war komplett abhängig nach Sportwetten»

06.11.2025

Meistgelesen

Chaostage in Washington
Nachtzug-Passagiere wachen nicht am Zielbahnhof auf
Ein Baby stirbt tragisch im Spital – und der Staat zwingt Eltern und Ärzte vor Gericht
Epstein wollte mit Lawrow über Trump sprechen +++ Presse-Stimmen zum Skandal im Kiew
Mann überfällt Bijouterie in Luzern – Mitarbeiter verletzt

Videos aus dem Ressort

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

11.11.2025

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

An der Seite von Jean-Paul Brigger erzählt der Walliser von seinem verrückten Karriereweg, warum er Bundesliga-Spieler im Schnee übernachten liess und ob er sich einen Job in der Schweiz vorstellen könnte.

13.11.2025

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

13.11.2025

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

12.11.2025

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

Martin Schmidt: «An der Seitenlinie ist der Adrenalin-Kick am grössten»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Fußball. Roberto Mancini Trainer in Katar

FußballRoberto Mancini Trainer in Katar

Alle Talente im Porträt. Diese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

Alle Talente im PorträtDiese Schweizer spielen sich an der U17-WM ins Rampenlicht

Spiel 1 für Schweden unter Potter. Akanji: «Mit neuem Trainer gibt es einen Überraschungseffekt»

Spiel 1 für Schweden unter PotterAkanji: «Mit neuem Trainer gibt es einen Überraschungseffekt»

Paris-Attentate von 2015. Ex-Deutschland-Trainer Löw erinnert sich: «Die Angst sass uns im Nacken»

Paris-Attentate von 2015Ex-Deutschland-Trainer Löw erinnert sich: «Die Angst sass uns im Nacken»

«Macht sich zu viele Baustellen auf». Matthäus kritisiert DFB-Coach Nagelsmann in drei Punkten

«Macht sich zu viele Baustellen auf»Matthäus kritisiert DFB-Coach Nagelsmann in drei Punkten