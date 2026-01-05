  1. Privatkunden
Sporting Kansas City Raphael Wicky kehrt als Trainer in die USA zurück

SDA

5.1.2026 - 20:39

Raphael Wicky stellt sich einer neuen Herausforderung
Raphael Wicky stellt sich einer neuen Herausforderung
Keystone

Raphael Wicky kehrt als Trainer in die Major League Soccer (MLS) zurück. Der 48-jährige Walliser unterschrieb bei Sporting Kansas City einen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.

Keystone-SDA

05.01.2026, 20:39

05.01.2026, 21:21

Wicky war bereits in der MLS tätig, als er von Ende 2019 bis Ende September 2021 für die Chicago Fire arbeitete. Davor betreute er die amerikanische U17-Nationalmannschaft. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz übernahm er im Juli 2022 die Young Boys und führte sie 2023 zum Double. Anfang März 2024 wurde er bei den Bernern entlassen, obwohl YB zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft den 1. Platz belegte.

Nun wagt Wicky sein nächstes Abenteuer in den USA. «In meinen Gesprächen mit David [Lee, dem GM des Vereins] hatten wir sofort eine gute Verbindung und waren uns in Bezug auf Kultur und Spielstil einig», erklärte Wicky in der Medienmitteilung des Vereins.Sporting

Kansas City gewann in der MLS zweimal den Titel, zuletzt 2013. Im vergangenen Jahr verpasste das Team die Playoffs und war mit 28 Punkten aus 34 Partien die schlechteste Mannschaft der Western Conference. «Ich bin überzeugt, dass der Klub alle Voraussetzungen hat, um wieder dorthin zurückzukehren, wo er hingehört - grossartige Vereinsführung, hervorragende Einrichtungen, eine talentierte Akademie und ein wunderschönes Stadion mit fantastischen Fans», so Wicky.

Die kommende MLS-Saison beginnt am 21. Februar.

