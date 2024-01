Widmer bewirbt sich für Tor des Jahres ++ Schär von Fans gefeiert ++ Sorgen um Rieder

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Mainz 05 🇩🇪 Bundesliga Silvan Widmer

Was für ein Tor! Silvan Widmer haut gegen Wolfsburg die Kugel in der 61. Minute aus spitzem Winkel aus der Luft zum 1:1-Endstand in die Maschen. Bereits zuvor bereitet der Captain mit einer perfekt getimten Flanke eine Top-Chance vor. Fernandes spielt bei Mainz ebenfalls über die volle Distanz, Zesiger kommt bei den Wölfen dagegen nicht zum Einsatz.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Leverkusen schlägt Augsburg dank eines Last-Minute-Treffers 1:0 und bleibt damit an der Tabellenspitze. Xhaka ist immer anspielbar und orchestriert das Bayer-Spiel. Der Schweizer Nati-Captain gehört zu den auffälligsten Akteuren und streut ein paar starke Pässe ein. In der 54. Minute setzt er einen Kopfball knapp am Tor vorbei.

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Sommer spielt zwar nicht zu Null, feiert aber gegen Monza einen diskussionslosen 5:1-Sieg – bezwungen wird der Schweizer Nati-Goalie vom Punkt aus. Inter grüsst nach 20 Runden von Tabellenspitze.

Monza – Inter 1:5 Serie A, 20. Spieltag, Saison 23/24 13.01.2024

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

Der BVB-Torwart bleibt beim 3:0-Sieg in Darmstadt lange beschäftigungslos. In der 65. Minute kann er sich dann doch noch auszeichnen, im Stile eines Handballgoalies klärt er ganz stark gegen Pfeiffer. Weil die vor dem BVB klassierten Leipzig und Stuttgart verlieren, schmilzt der Rückstand auf die Champions-League-Plätze auf drei Punkte.

Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Zeki Amdouni

Amdouni bereitet gegen Luton Town eine Topchance vor, später schiesst er Burnley mit seinem 4. Saisontor in Führung. Zum so wichtigen Sieg reicht es aber nicht, die Partie endet 1:1.

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Newcastle führt gegen Manchester City zur Pause 2:1, geht am Ende aber doch leer aus. Oscar Bobb erzielt in der Nachspielzeit das 3:2 für City. Für Fabian Schär ist es dennoch ein Spiel, das er nicht nur in schlechter Erinnerung behalten wird, weil ihn die Fans mit einem Banner ehren. «Das gestrige Ergebnis hat mich sehr enttäuscht», schreibt Schär oberhalb eines Fotos der Fan-Aktion, darunter steht: «Aber das bedeutet mir alles. Ich liebe euch alle.» Wenige Tage zuvor hat Schär seinen Vertrag bei Newcastle bis 2025 verlängert.

«Alle brauchen einen Fabian Schär», machen die Newcastle-Fans klar. Instagram/fabianschaer_official

Norwich City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship Christian Fassnacht

Fassnacht wird gegen Hull City in der 82. Minute eingewechselt, sechs Minuten später drückt er die Kugel mit dem Knie über die Linie zum 2:0 für Norwich. Wie wichtig das Tor ist, zeigt sich wenig später, denn Hull City glückt in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer.

AC Milan 🇮🇹 Serie A Noah Okafor

Okafor gibt nach überstandener Verletzung sein Comeback. Gegen die AS Roma wird er in der 79. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt und darf mit seinen Teamkollegen den Treffer zum 3:1 bejubeln.

Milan – Roma 3:1 14.01.2024

Toulouse 🇫🇷 Ligue 1 Vincent Sierro

Sierro ist gegen Metz der einzige Torschütze. Der Captain verwandelt in der 12. Minute einen Elfmeter. Für Toulouse sind es drei eminent wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Sierro holt Elfer heraus und verwandelt ihn gleich selbst 15.01.2024

Rennes 🇫🇷 Ligue 1 Fabian Rieder

Stade Rennes gewinnt das Heimspiel gegen Nizza 2:0. Bitter verläuft das Spiel für Rieder, der in der 65. Minute für den verletzten Enzo Le Fée eingewechselt wird. Keine 20 Minuten später muss Rieder selbst verletzt runter. Rennes-Trainer Julien Stéphan sagte im Anschluss an die Partie: «Wir machen uns Sorgen um Fabian, der sich eine Mittelfussverletzung zugezogen hat. Wenn sich unsere Befürchtungen bestätigen, wird er wahrscheinlich mehrere Wochen ausfallen.»

Rennes – Nizza 2:0 Ligue 1, 18. Spieltag, Saison 23/24 13.01.2024

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Monaco verliert gegen Reims und rutscht in der Tabelle auf Platz 4 ab. Bei den Gegentoren ist Köhn machtlos. In der 66. Minute kann er mit einer starken Parade das 1:3 noch verhindern, in der 5. Minute der Nachspielzeit muss er dann aber dennoch ein drittes Mal den Ball aus dem Tor fischen.

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Denis Zakaria

Zakaria spielt bei Monaco im zentralen Mittelfeld durch. In der 12. Minute zischt sein Schuss übers Tor. Am Ende bleibt die Enttäuschung über die Niederlage.

Monaco – Reims 1:3 Ligue 1, 18. Spieltag, Saison 23/24 13.01.2024

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Breel Embolo

Der dritte Schweizer im Bunde von Monaco fehlt weiter verletzt. Philipp Köhn sagte letzte Woche im Interview mit blue News: «Im Moment sieht es echt ganz gut aus, er fühlt sich auch gut. Ich glaube, er macht draussen auf dem Platz auch schon ab und zu was mit dem Ball.» Läuferisch müsse Embolo sicher noch aufholen, aber er denke, dass Embolo «in absehbarer Zeit» zur Mannschaft stossen werde, so Köhn. «Er ist auch ein wichtiger Teil, wenn er nicht aktiv dabei ist. Als Typ neben dem Platz ist er extrem cool und wichtig.»