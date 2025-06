Die Schweizer Nati schlägt Mexiko nach turbulenter Partie mit 4:2

20. Minute

Tor für die Schweiz! Embolo bringt die Nati in Führung

Die Schweiz geht in Salt Lake City in Führung. Und wie! Aus der Verteidigung überrascht Rodriguez die mexikanische Abwehr mit einem Zuckerpass in den Lauf von Embolo, der sich mit etwas Glück durchsetzen kann und Goalie Raul Rangel dann keine Chance lässt.