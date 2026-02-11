  1. Privatkunden
England Wieder ein Trainerwechsel bei Tottenham

SDA

11.2.2026 - 12:44

Thomas Frank ist nicht mehr Trainer in Tottenham
Thomas Frank ist nicht mehr Trainer in Tottenham
Keystone

Das 1:2 gegen Newcastle ist eine Niederlage zu viel. Tottenham trennt sich von seinem Trainer Thomas Frank.

Keystone-SDA

11.02.2026, 12:44

Tottenham hat sich einen Tag nach der 1:2-Niederlage in der Premier League gegen Newcastle United von Trainer Thomas Frank getrennt. Damit reagierten die Londoner auf die schlechte Saisonbilanz.

Man habe dem Trainer die nötige Zeit und Unterstützung gegeben, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. «Aufgrund der Ergebnisse und Leistungen hat der Vorstand jedoch beschlossen, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt der Saison notwendig ist», teilten die Spurs mit.

Durch die Heimniederlage gegen Newcastle rutschte Tottenham auf den 16. Tabellenplatz ab. Nach 26 Spieltagen hat der Europa-League-Sieger nur noch fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Der glücklose Frank hatte die Spurs erst im vergangenen Sommer übernommen. Wer den Klub künftig trainieren soll, ist offen.

