In der Schweiz wird die Nati für ihren historischen Sieg abgefeiert. Doch wie schaut die internationale Presse auf das Spiel? Und freut man sich in Argentinien auf die Schweiz? Hier ist die internationale Presseschau.

Die Schweiz schlägt Kolumbien im Achtelfinal und zieht nach 72 Jahren erstmals in den WM-Viertelfinal ein. Entsprechend gross war die Emotion: Fans im ganzen Land fieberten mit, jubelten und feierten den Coup ausgelassen.

Schweiz im Viertelfinal – Jubelsturm nach Achtelfinal-Coup Die Schweiz schlägt Kolumbien im Achtelfinal und zieht nach 72 Jahren erstmals in den WM-Viertelfinal ein. Entsprechend gross war die Emotion: Fans im ganzen Land fieberten mit, jubelten und feierten den Coup ausgelassen.

Internationale Presseschau «Wieder einmal wendet sich Christus von Kolumbien ab» ++ «Schwache Partie mit tiefem Tempo und vielen Fehlern»

Darum geht’s Die Schweiz schlägt Kolumbien im Elfmeterschiessen und trifft im WM-Viertelfinal auf Argentinien.

Besonders hart gehen die Journalisten von Nicht-WM-Teilnehmer Italien mit den Mannschaften ins Gericht. Offenbar hat man sich nicht gut unterhalten gefühlt.

In Argentinien erinnert man sich an vergangene Begegnungen, insbesondere an jene bei der WM 2014. Damals siegte Argentinien im Achtelfinal dank eines Treffers in der Verlängerung (118. Minute) von Angel di Maria 1:0.

Das sagt blue Sport Chefredaktor Andy Böni

00:46 Andy Böni: «Es ist der sauberste dreckige Sieg» Die Nati schreibt Geschichte. blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni mit der ersten Reaktion nach dem Spiel.

Kolumbien

El Tiempo: Ein schmerzhafter Abschied für Kolumbien: Wieder einmal wendet Christus sich ab – die Chronologie des WM-Aus

Das umkämpfteste Spiel der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen eine pragmatische Schweiz endete mit einer 3:4-Niederlage im Penaltyschiessen – und mit vielen Tränen. Wieder einmal hat Christus dem Team den Rücken gekehrt.

El Espectador: Der grösste Schmerz für Kolumbien: Ausgeschieden!

Nach einem torlosen Remis über 120 Minuten setzte sich die Schweiz im Penaltyschiessen durch und zog in den WM-Viertelfinal ein. Damit platzte der Traum vom Weltmeistertitel.

Argentinien

Clarín: Argentinien trifft bei einer WM wieder auf die Schweiz: Die Erinnerung an Di Marías Tor und eine bedeutende Bilanz

Insgesamt sind Argentinien und die Schweiz sieben Mal aufeinandergetroffen, mit vier Siegen für die Albiceleste, zwei Schweizer Siegen und einem Unentschieden. Doch abgesehen von den Zahlen bleibt vor allem die Erinnerung an São Paulo 2014 lebendig: Messis Pass, Di Marías Abschluss und ein Tor, das den Weg ins WM-Finale ebnete, das bis heute zu den emotionalsten der jüngeren Geschichte der Nationalmannschaft zählt.

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Jetzt müssen die Schützlinge von Lionel Scaloni gegen einen Gegner antreten, den man nicht unterschätzen darf, um ins Halbfinale zu kommen. Die Mannschaft von Murat Yakin zeichnet sich durch ihre taktische Disziplin und ihren Pragmatismus aus und hat gerade Kolumbien ausgeschaltet – in einem sehr hart umkämpften Spiel.

Diario Popular: Argentinien kennt seinen Gegner im Viertelfinale: Die Schweiz hat Kolumbien im Elfmeterschiessen ausgeschaltet

Überraschung: Die Schweiz hat Kolumbien ausgeschaltet und wird im Viertelfinale der WM 2026 auf Argentinien treffen. Die europäische Mannschaft setzte sich nach einem torlosen Unentschieden über 120 Minuten im Elfmeterschiessen gegen die Kolumbianer durch und steht nach mehr als 70 Jahren, in denen sie versucht hat, diese beste WM-Platzierung zu wiederholen, wieder im Viertelfinale.

Damit hat die Schweiz das mit grosser Spannung erwartete südamerikanische Duell verhindert und Kolumbien gestoppt, das nach seinen grossartigen Leistungen und Ergebnissen bei dieser WM eigentlich bereit schien, Argentinien ordentlich Paroli zu bieten.

Frankreich

L'Équipe: Nach einem intensiven Achtelfinal eliminiert die Schweiz Kolumbien im Penaltyschiessen und trifft nun auf Argentinien

In Vancouver sicherte sich die Schweiz den letzten freien Platz im Viertelfinal, indem sie Kolumbien im Penaltyschiessen (0:0, 4:3 i. P.) bezwang.

Spanien

Marca: Die Schweiz trifft im WM-Viertelfinal auf Argentinien – nach Penaltysieg gegen Kolumbien

Ruben Vargas verwandelte den entscheidenden Penalty und führte die Schweiz erstmals seit 1954 über den Achtelfinal hinaus.

England

The Guardian: Die Schweiz bezwingt Kolumbien im Penaltyschiessen und zieht in den WM-Viertelfinal ein

Davinson Sánchez blickte zum Himmel. Cucho Hernández schleppte sich zurück zu seinen Mitspielern. Die verschossenen Penaltys besiegelten das Aus Kolumbiens, während die Schweiz vor den kolumbianischen Fans jubelte. Mit einem 4:3 im Penaltyschiessen und dem entscheidenden Treffer von Ruben Vargas endete ein über zwei Stunden lang intensives, umkämpftes und erstaunlich torloses WM-Achtelfinale.

Kanada

Vancouver Sun: Jubel wird zu Tränen: Kolumbianische Fans in Vancouver erleben das Aus ihrer Mannschaft, während die Schweiz weiterkommt

Die Weltmeisterschaft begann in Vancouver spektakulär und endete mit einem Dämpfer: Die Schweiz setzte sich in einem eher ereignisarmen Spiel im Penaltyschiessen gegen Kolumbien durch.

00:31 Fanmarsch in Vancouver: Kolumbien-Fans stimmen sich ein Die Kolumbien-Fans stimmen sich mit einem Marsch durch Vancouver auf den WM-Achtelfinal gegen die Schweiz ein.

Deutschland

Der Spiegel: Die Schweiz erreicht erstmals seit 1954 den WM-Viertelfinal – Kolumbien scheitert an Kobel

Die Schweiz überstand 120 Minuten ohne grosse Offensivaktionen und setzte sich im Penaltyschiessen gegen Kolumbien durch. Ruben Vargas behielt vom Punkt die Nerven, während Manuel Akanji dank seiner Teamkollegen einen persönlichen Tiefpunkt hinter sich lassen konnte.

Bild: Jetzt wartet Messi! Schweiz gewinnt Elfer-Drama gegen Kolumbien

Im finalen WM-Achtelfinale setzt sich die Schweiz in einer zähen Partie mit 4:3 nach Elferschiessen gegen Kolumbien (0:0 nach 120 Minuten) durch. Der Gegner im Viertelfinale heisst nun Argentinien um Superstar Lionel Messi (39), das sein Achtelfinale dramatisch mit 3:2 gegen Ägypten nach 0:2-Rückstand gewann.

Österreich

Krone: Argentinien und Schweiz gewinnen verrückte Krimis

Mit einer dramatischen Wende hat Titelverteidiger Argentinien im Achtelfinale der Fussball-WM das Aus abgewendet. Gegen Ägypten nach fast 80 Minuten noch 0:2 in Rückstand liegend, drehten Lionel Messi und Co. die Partie in Atlanta innerhalb einer Viertelstunde und setzten sich noch in der regulären Spielzeit mit 3:2 (0:1) durch. Nächster Gegner ist am Sonntag die Schweiz, die Kolumbien in einer mauen Partie nach torlosen 120 Minuten im Elferschiessen 4:3 schlug.

Italien (kein WM-Teilnehmer)

La Gazzetta dello Sport: Wenig Emotionen und keine Tore: Die Schweiz bezwingt Kolumbien im Penaltyschiessen und trifft im Viertelfinal auf Argentinien

Nach einer schwachen Partie mit tiefem Tempo und vielen Fehlern auf beiden Seiten setzte sich die Mannschaft von Murat Yakin durch. Den entscheidenden Penalty verwandelte Ruben Vargas.

La Repubblica: Schweiz im Viertelfinal – Kolumbien mit 3:4 im Penaltyschiessen besiegt

Eine zähe Partie mit wenig echten Torchancen. Vom Punkt war letztlich der Fehlschuss von Hernández entscheidend. Nun wartet Argentinien.

Schweiz (Westschweiz und Tessin)

RSI: Die Schweiz schreibt Geschichte: Wir stehen im Viertelfinal!

Endlich gehören wir zu den besten acht Teams einer Weltmeisterschaft! Lange schien die Achtelfinal-Hürde unüberwindbar, doch diesmal hat es geklappt: Erstmals seit der Heim-WM 1954 – und nachdem die Schweiz in vier der letzten fünf Turniere im Achtelfinal gescheitert war – steht die Nati wieder im Viertelfinal.

La Regione: Endlich ist der Viertelfinal-Fluch gebrochen

Trotz gewichtiger Ausfälle schaffte es die Schweiz, Kolumbien im Penaltyschiessen zu bezwingen und ein glanzvolles Kapitel ihrer Geschichte zu schreiben.

Screenshot

Le Matin: Historisch! Die Schweiz wirft Kolumbien im Penaltyschiessen aus dem Turnier

Die Schweizer Nati hat den Penalty-Fluch an Weltmeisterschaften gebrochen. Im Viertelfinal wartet nun Titelverteidiger Argentinien.