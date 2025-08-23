Cristian Ronaldo trifft vom Penaltypunkt. Keystone

Cristiano Ronaldo muss weiterhin auf einen grossen Titel in Saudi-Arabien warten. Der Portugiese verlor mit Al-Nassr den saudischen Supercup gegen Al-Ahli 3:5 im Penaltyschiessen.

Nach Ablauf der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Der 40-jährige Ronaldo hatte Al-Nassr per Penalty in Führung gebracht. Auch seinen Versuch im Penaltyschiessen verwandelte der Portugiese. Die Partie wurde in Hongkong ausgetragen.

Der Treffer in der regulären Spielzeit war das 100. Tor Ronaldos für Al-Nassr. Auch für Real Madrid (450), Manchester United (145) und Juventus Turin (101) erzielte der fünfmalige Weltfussballer mindestens 100 Tore.

