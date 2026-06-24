Am Ende wird's gegen Kanada ein Zittersieg. Egal, mit dem 2:1 sichert sich die Schweiz in Vancouver den Gruppensieg. Das sind die Noten unserer Nati-Stars.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Kanada ist die Schweiz Gruppensieger. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Vancouver.

«Die Schweizer Festspiele gehen weiter!» Nach dem 2:1-Sieg gegen Kanada ist die Schweiz Gruppensieger. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni direkt aus Vancouver.

Nati-Noten zum Sieg gegen Kanada Wieder Manzambi-Party, doch Matchwinner ist ein anderer Schweizer

Position Tor Gregor Kobel Note der Redaktion 5.5 Wird bei jedem Ballkontakt ausgebuht, weil die Kanadier anscheinend Rückpässe überhaupt nicht mögen. Doch nur Rückpässe kommen nicht, im Gegenteil. Kobel wirft sich in jeden Ball und hext mit seinen Paraden die Nati zum Gruppensieg. Highlight? Seine Glanztat gegen Larin, aber es war Abseits (13.). Beim Gegengoal chancenlos.

Gregor Kobel rettet der Schweiz den Sieg. AP The Canadian Press

Position Verteidigung Luca Jaquez Note der Redaktion 4.5 Wird von Yakin gegen die schnellen Kanadier aus dem Hut gezaubert, spielt mutig und frech nach vorne. Leitet mit einem perfekten langen Ball das 2:0 ein. Ein, zwei Stellungsfehler sollten bei einem WM-Startelf-Debüt drinliegen. Wird in der 75. Minute für Widmer ausgewechselt.

Position Verteidigung Manuel Akanji Note der Redaktion 5 Der hochgelobte Jonathan David, der gegen Katar einen Hattrick schoss, hat keine Chance gegen Akanji. Präzise Diagonalpässe, einzig beim Gegentor (75.) macht er eine unglückliche Figur.

Position Verteidigung Nico Elvedi Note der Redaktion 5 Hat es nicht einfach gegen den wuchtigen Larin, aber hält gut dagegen. Ruhig und abgeklärt. Monstergrätsche in der 68. Minute. Toller Auftritt.

Position Verteidigung Ricardo Rodriguez Note der Redaktion 5 Sein 15. WM-Spiel. Mit einem Traumpass mit rechts (!) auf Embolo bereitet er die erste Schweizer Top-Chance vor. Hat seine Seite bis auf ganz wenige Ausnahmen im Griff.

Position Mittelfeld Granit Xhaka Note der Redaktion 4 Kaum am Ball, wird der Captain sofort attackiert. Leistet sich deshalb ein, zwei Fehlzuspiele. Sieht Gelb, nachdem ihm der Gegenspieler vor dem Freistoss den Ball vor dem Fuss wegspitzelt und Xhaka voll durchzieht. Sicher nicht sein bester Auftritt, aber andere springen in die Bresche.

Position Mittelfeld Remo Freuler Note der Redaktion 4.5 Die offensiven Kanadier machen es ihm nicht einfach. Läuft, stopft Löcher und führt Zweikampf um Zweikampf. Quasi nonstop unterwegs.

Position Mittelfeld Djibril Sow Note der Redaktion 4.5 Erstmals an dieser WM in der Stammformation. Antrittsschnell, lauffreudig, präsent. Zahlt Yakin dessen Vertrauen mehr als zurück. Macht in der 75. für Aebischer Platz.

Position Sturm Johan Manzambi Note der Redaktion 5.5 Hat Pech, dass sein Schuss von der Schulter eines Kanadiers geblockt wird (11.). In Halbzeit zwei dann die Manzambi-Show. Erst der tolle Assist für Vargas, dann das 2:0. WM-Tor Nummer 3 des Youngsters. Checkt in Minute 85 aus. Wie schon gegen Bosnien wird er als «Player of the Match» ausgezeichnet.

Position Sturm Ruben Vargas Note der Redaktion 5 Hat gegen die physisch starken Kanadier erst hartes Brot zu essen. Muss oft zum Foul greifen, um sich zu wehren. Dann schiebt er eiskalt zum 1:0 ein (46.).

Position Sturm Breel Embolo Note der Redaktion 5 Lässt nach Traumpass von Rodriguez eine Top-Chance liegen (11.). Wird gehalten und gezerrt, hält dagegen. Schon eindrücklich, wie er sich immer wieder Freiraum schafft. Legt perfekt für Manzambis 2:0 auf. Hat in der 85. Minute Feierabend.

Eingewechselte Spieler

Position Ab 75. Minute für Jaquez Silvan Widmer Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Position Ab 75. Minute für Sow Michel Aebischer Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Position Ab 80. Minute für Vargas Dan Ndoye Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Position Ab 84. Minute für Embolo Cedric Itten Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.