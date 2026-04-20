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Schweizer Transferrekord möglich Wildes Gerücht um Nati-Star: Wechsel zu Real Madrid?

Jan Arnet

20.4.2026

Johan Manzambi (rechts) könnte im Sommer den nächsten Karriereschritt machen.
Johan Manzambi (rechts) könnte im Sommer den nächsten Karriereschritt machen.
Keystone

Halb Europa macht Jagd auf Johan Manzambi. Das 20-jährliche Nati-Juwel soll nun sogar das Interesse von Real Madrid geweckt haben. 

Jan Arnet

20.04.2026, 11:38

20.04.2026, 11:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Johan Manzambi könnte den SC Freiburg in diesem Sommer trotz Vertrag bis 2030 verlassen.
  • Mehrere Top-Klubs aus der Premier League sollen am Schweizer Nationalspieler interessiert sein – und nun gibt es sogar Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid.
  • Sollte Manzambi tatsächlich wechseln, könnte er womöglich den Schweizer Transferrekord brechen.
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Im Januar war Napoli hinter Johan Manzambi her, dann gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel in die Premier League und jetzt kommt eine Meldung aus Italien, dass der Schweizer Nati-Spieler bei Real Madrid auf dem Zettel steht. Der italienische Journalist Massimo Pavan schreibt beim Portal «Tutto Juve» vom Interesse der Königlichen am 20-jährigen Mittelfeldspieler.

«Manzambis Leistungen haben die Aufmerksamkeit von Real Madrid auf sich gezogen (...). Der spanische Verein hat seinen Namen auf die Liste der Spieler gesetzt, die im Hinblick auf die kommenden Transferfenster beobachtet werden sollen», schreibt Pavan. Real will in junge Spieler investieren, die bereits wettbewerbsfähig sind, aber noch viel Raum für Wachstum haben. «Manzambi entspricht diesem Profil perfekt.»

Yakin: «Ich sehe Manzambi eher auf den Aussenpositionen»

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16.04.2026

Knackt Manzambi den Schweizer Transferrekord?

Real Madrid ist längst nicht der einzige Top-Klub, der ein Auge auf den Shootingstar des SC Freiburg geworfen hat. Bereits im März wurde in England vom Interesse von Manchester United berichtet. Auch Arsenal und Chelsea sollen Manzambi beobachten. Sein Vertrag in Freiburg läuft noch bis 2030. «Transfermarkt» schätzt Manzambis Marktwert auf 35 Millionen Euro, andere Portale und Zeitungen sehen das Preisschild bei 50 Millionen.

Aus der Freiburg-Startelf ist Manzambi nicht mehr wegzudenken.
Aus der Freiburg-Startelf ist Manzambi nicht mehr wegzudenken.
Keystone

Der Genfer ist einer der grossen Überflieger in dieser Saison und hat mit 6 Toren und 7 Assists in 40 Pflichtspielen als zentraler Mittelfeldspieler entscheidenden Anteil am Erfolg der Freiburger. Sowohl in der Europa League als auch im DFB-Pokal steht der SCF im Halbfinal und ist in der Bundesliga im 7. Rang klassiert.

Sollte es in diesem Sommer tatsächlich zu einem Wechsel kommen, könnte Manzambi zum teursten Schweizer aller Zeiten werden. Den Rekord hält noch immer Granit Xhaka mit seinem 45-Millionen-Euro-Wechsel von Gladbach zu Arsenal im Jahr 2016.

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

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