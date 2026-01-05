  1. Privatkunden
Nur acht Spiele Wilfried Nancy bei Celtic bereits entlassen

SDA

5.1.2026 - 18:11

Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby

Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby

04.01.2026

Der am 4. Dezember 2025 verpflichtete Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer von Celtic Glasgow.

Keystone-SDA

05.01.2026, 18:11

05.01.2026, 18:20

Der 48-jährige Franzose stand bloss während acht Partien an der Seitenlinie und verlor davon sechs. Zuletzt kassierte Celtic gegen Stadtrivale Rangers eine 1:3-Niederlage. Der Final im Ligacup gegen St. Mirren ging ebenfalls mit 1:3 verloren. In der Meisterschaft liegt Celtic sechs Punkte hinter Heart of Midlothian auf dem 2. Tabellenplatz.

Nancy folgte auf Martin O'Neill, der Ende Oktober interimistisch den entlassenen Brendan Rodgers ersetzt hatte. Sein Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Zuvor war er Trainer in der MLS für die Columbus Crew.

Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer bei Celtic Glasgow
Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer bei Celtic Glasgow
Keystone

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour nicht unter Druck.

05.01.2026

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Rúben Amorim kämpfte bei Manchester United nicht nur gegen sportliche Rückschläge, sondern auch um Einfluss im Verein. Am Sonntag legte der Portugiese verbal nach – mit deutlichen Worten über seine Rolle. Mittlerweile ist er entlassen worden.

05.01.2026

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

05.01.2026

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Amorim: «Ich wurde als Manager geholt – nicht als Trainer»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

Kobel lächelt Gerüchte weg: «Bin nicht so der Zeitungsleser»

