Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby 04.01.2026

Der am 4. Dezember 2025 verpflichtete Wilfried Nancy ist bereits nicht mehr Trainer von Celtic Glasgow.

Keystone-SDA SDA

Der 48-jährige Franzose stand bloss während acht Partien an der Seitenlinie und verlor davon sechs. Zuletzt kassierte Celtic gegen Stadtrivale Rangers eine 1:3-Niederlage. Der Final im Ligacup gegen St. Mirren ging ebenfalls mit 1:3 verloren. In der Meisterschaft liegt Celtic sechs Punkte hinter Heart of Midlothian auf dem 2. Tabellenplatz.

Nancy folgte auf Martin O'Neill, der Ende Oktober interimistisch den entlassenen Brendan Rodgers ersetzt hatte. Sein Vertrag wäre noch bis 2028 gelaufen. Zuvor war er Trainer in der MLS für die Columbus Crew.