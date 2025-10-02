  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europa League «Wir hatten Jesus im Tor»

SDA

3.10.2025 - 01:59

Am Basler Goalie Marwin Hitz gab es Donnerstag keine Vorbeikommen
Am Basler Goalie Marwin Hitz gab es Donnerstag keine Vorbeikommen
Keystone

Torhüter Marwin Hitz erhält nach dem 2:0-Coup des FC Basel in der Europa League gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart ein Sonderlob. Die Stimmen zum Spiel.

Keystone-SDA

03.10.2025, 01:59

Basels Trainer Ludovic Magnin hat sich nach der Partie bei seinen Jungs bedankt. Es war für ihn ein spezieller Sieg, da er von 2005 bis 2009 für Stuttgart gespielt hatte und mit dem VfB 2007 deutscher Meister wurde. «Ich sah heute eine Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben hat. In den schwierigen Momenten war jeder für den anderen da. Und wenn wir eine Situation mal nicht lösen konnten, hatten wir Jesus im Tor», sagte Magnin anlässlich der Medienkonferenz nach der Partie.

Mit «Jesus im Tor» meinte er Marwin Hitz. Der 38-Jährige mit der Erfahrung von 181 Spielen in der Bundesliga zeigte eine bestechende Leistung und hielt unter anderem einen Penalty von Ermedin Demirovic (36.). Danach gefragt, ob es seine beste Partie im Dress des FCB gewesen sei? «Das könnt ihr selber beurteilen. Aber das wertet meine bisherige Zeit in Basel etwas ab.» Wie auch immer war es für ihn ein «sehr schöner Abend. Wir zeigten, zu was wir fähig sind, nicht nur am Ball, sondern auch gegen den Ball. Wir mussten viel verteidigen. Stuttgart liess nicht eine Minute nach. Das ist ein grosser Unterschied zur Schweizer Liga.»

Ein weiterer Matchwinner neben Hitz war Albian Ajeti, der bereits in der 3. Minute zum 1:0 traf. «Wir waren super eingestellt. Als Marwin den Penalty hielt, wusste ich, dass heute keiner an ihm vorbeikommt. Am Ende gewannen wir verdient. So eine magische Nacht im Joggeli gab es schon jahrelang nicht mehr», sagte der 28-jährige Stürmer, der nach vielen Verletzungen langsam aber sicher wieder zur alten Form zurückfindet.

Zuvor war es Basel in der ersten Saison unter Magnin resultatmässig noch nicht wunschgemäss gelaufen. Im Playoff für die Champions League scheiterte der Double-Gewinner am FC Kopenhagen, im ersten Spiel in der Ligaphase der Europa League setzte es beim SC Freiburg eine 1:2-Niederlage ab und in der Super League belegt der SCB mit vier Siegen und drei Niederlagen den 5. Tabellenrang.

«Sicherlich fehlen uns Punkte, aber wir haben sehr oft sehr gut gespielt», findet Magnin. «Diese Saison ist jedoch anders mit den vielen Spielen, wir gehen nicht mehr ausgeruht in die Partien. Unsere jungen Spieler müssen lernen, jeden dritten Tag zu spielen.» Zudem sei das Ziel nicht mehr die Top 6, «sondern sind wir die Gejagten».

Der nächste Jäger ist am Sonntag auswärts Servette. «Nun nach Genf reisen zu müssen, ist natürlich nicht zu unserem Vorteil», sagte Magnin. «Aber wir sind der FC Basel und nehmen alle Herausforderungen an. Ein solcher Sieg gibt viel Energie in den Verein.»

Meistgelesen

Stell dir mal vor, du bist ein hoher US-Militär – und dann das
4 verblüffende Facetten des Shutdowns
Keine Reka-Checks im SBB-Bistro – auch Bargeld bald weg?

Videos aus dem Ressort

Magnin: «Wir wissen, dass wir heute Jesus im Tor hatten»

Magnin: «Wir wissen, dass wir heute Jesus im Tor hatten»

02.10.2025

Hoeness: «Ich hatte das Gefühl, wir wollten zu viel»

Hoeness: «Ich hatte das Gefühl, wir wollten zu viel»

02.10.2025

Hitz: «Das sind die berühmt-berüchtigten magischen Nächte»

Hitz: «Das sind die berühmt-berüchtigten magischen Nächte»

02.10.2025

Magnin: «Wir wissen, dass wir heute Jesus im Tor hatten»

Magnin: «Wir wissen, dass wir heute Jesus im Tor hatten»

Hoeness: «Ich hatte das Gefühl, wir wollten zu viel»

Hoeness: «Ich hatte das Gefühl, wir wollten zu viel»

Hitz: «Das sind die berühmt-berüchtigten magischen Nächte»

Hitz: «Das sind die berühmt-berüchtigten magischen Nächte»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Europa League. Freiburg holt bei Freulers Bologna einen Punkt

Europa LeagueFreiburg holt bei Freulers Bologna einen Punkt

Gianni Infantino. Die FIFA «kann geopolitische Probleme nicht lösen»

Gianni InfantinoDie FIFA «kann geopolitische Probleme nicht lösen»

Zwei Neulinge mit dabei. Überraschung im Aufgebot: Murat Yakin bietet albanischen Ex-Nati-Spieler auf

Zwei Neulinge mit dabeiÜberraschung im Aufgebot: Murat Yakin bietet albanischen Ex-Nati-Spieler auf