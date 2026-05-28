«Die drei Okafors» ab 21. Mai auf blue Zoom In ihrer Youtube-Serie «Die drei Okafors» gewähren die Brüder Noah, Elijah und Isaiah Einblicke in ihren Alltag. Die Serie ist künftig auch auf blue Zoom zu sehen. Ab dem 21. Mai wird wöchentlich eine Doppelfolge im Free-TV ausgestrahlt. 12.05.2026

Die Serie «Die drei Okafors» ist lanciert. Die Brüder Noah, Elijah und Isaiah Okafor zeigen Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühlswelt – und erzählen in der ersten Folge von ihrem starken Zusammenhalt.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

«Eine solche Bruderschaft habe ich nie gesehen», sagt Nati-Spielerin Alayah Pilgrim über die Okafor-Brüder. Sie ist die Freundin von Elijah. «Die Beziehung der drei ist so eng, sie unterstützen sich immer und überall.»

In der ersten Episode der Youtube-Serie «Die drei Okafors» erzählen die Jungs, wie sie aufgewachsen sind und was ihren Zusammenhalt so stark macht. Nati-Stürmer Noah ist mit 26 Jahren der älteste. Er sagt: «Ich habe eine grosse Verantwortung, ich bin der grosse Bruder. Für meine Brüder würde ich alles machen. Ich versuche immer, ein Vorbild für sie zu sein, aber ich hole mir auch Tipps von ihnen.»

Sie telefonieren häufig zusammen. Das kann auch mehrere Dutzend Mal pro Tag sein. «Zehn Minuten nach dem Spiel rufe ich meine Brüder an. Denn sie sagen mir direkt, was gut war und was nicht», so der Leeds-Angreifer.

Wichtig seien aber auch ihre Eltern. «Mit fünf Kindern hatten sie es nicht einfach. Wir hatten strenge, aber liebevolle Eltern. Wir standen uns alle immer sehr nahe», sagt Elijah. Und Isaiah: «Auch finanziell war es nicht einfach. Wir mussten jeden Rappen umdrehen.»

Christian Okafor flüchtete in jungen Jahren aus Nigeria in die Schweiz. Er wuchs in tiefster Armut auf, schlief auf Kartonmatten. «Mein Vater hatte es extrem schwer, mein grösstes Ziel ist es, ihn stolz zu machen», sagt Isaiah. Und Noah: «Ohne unsere Eltern wären wir nicht da, wo wir heute sind.»

In der zweiten Folge wird Isaiahs 21. Geburtstag gefeiert. Die Brüder treffen sich in London und lassen es richtig krachen. blue Zoom überträgt Episode 2 der Serie am Donnerstagabend um 21:30 Uhr.