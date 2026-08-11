Der FC Basel empfängt den FC Barcelona – und du kannst live im St. Jakob-Park dabei sein. blue News verlost für den Testspiel-Kracher am kommenden Sonntag 3x2 Tickets. Eine einmalige Gelegenheit, die Weltstars des grossen FC Barcelona live zu sehen!

Shaqiri und der FCB empfangen Yamal und den spanischen FCB.

Exklusiv! Wir verlosen 3x2 Tickets für den Testspiel-Kracher Basel gegen Barcelona

Darum geht’s Der FC Basel trifft am Sonntag, 16. August 2026, auf den FC Barcelona. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

blue News verlost 3x2 Tickets für den Testspiel-Kracher.

Das Spiel wird auch im Free TV auf blue Zoom, auf unserem Youtube-Kanal und auch hier auf blue News gratis übertragen. Zusammenfassung erstellt mit

So ein Duell gibt es nicht alle Tage: Der FC Basel trifft am Sonntag im Rahmen eines Testspiels auf den FC Barcelona. Und du kannst das Spiel live im Stadion erleben: blue News verlost 3x2 Tickets. Dich erwarten beste Sicht auf das Spielfeld und Fussball-Stars zum Greifen nah.

Du hast beim Wettbewerb kein Glück oder kannst nicht ins Stadion? Kein Problem: blue zeigt den Fussball-Leckerbissen auch live im TV und im Web.

blue Zoom überträgt die Partie ab 16.15 Uhr live im Free-TV – inklusive Studio direkt vor Ort.

Auch auf dem Youtube-Channel von blue Sport kannst du die Partie live verfolgen. Und selbstverständlich bist du auch auf blue News rund um das Spiel bestens informiert.

Also: Mitmachen, Daumen drücken – und mit etwas Glück sitzt du am Sonntag beim Duell Basel gegen Barça auf der Tribüne.

Jetzt am Wettbewerb teilnehmen

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon* Geb.-Datum* Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmefrist

Teilnahmeschluss für diesen Wettbewerb ist der Freitag, 14. August 2026 um 10 Uhr. Die glücklichen Gewinner*innen werden gleich im Anschluss informiert und die Tickets werden per Mail zugestellt.

Teilnahmebedingungen

Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der Swisscom-Gruppe, der blue Entertainment AG, der Entertainment Programm AG, blue Vertragshändlerinnen und Agentinnen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Mit der Teilnahme am Wettbewerb willigen die Teilnehmenden ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs erhobenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.