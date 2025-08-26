Leon Avdullahu entwickelte sich beim FC Basel zum unumstrittenen Stammspieler und wechselte in diesem Sommer zu Hoffenheim. imago

Die Schweizer Nati verliert ein weiteres Talent: Leon Avdullahu will künftig für den Kosovo auflaufen. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung zum Entscheid des Hoffenheim-Profis und spricht Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leon Avdullahu will künftig für den Kosovo spielen – und entscheidet sich damit gegen die Schweizer Nati.

Beim SFV nimmt man den Entscheid zur Kenntnis. «Dass er einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami.

Sein Debüt für Kosovo könnte Avdullahu ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Mehr anzeigen

Am späten Montagabend gibt Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi voller Stolz auf Instagram bekannt, dass Leon Avdullahu ihn informiert habe, für Kosovos Nationalteam spielen zu wollen. «Er hat damit bewiesen, dass der Kosovo eine Herzenswahl bleibt und dass Identität und Herkunft nicht verleugnet werden», schreibt Ademi.

Trotz der Bemühungen des SFV – vor einigen Tagen war eine SFV-Delegation um Murat Yakin in Hoffenheim, um den Mittelfeldspieler zu überzeugen – will der 21-Jährige nun fürs Heimatland seiner Eltern auflaufen. In den Juniorenauswahlen trug Avdullahu von der U15 bis zur U21 das Schweizer Trikot.

Tami ist enttäuscht

Beim SFV nimmt man den Entscheid des Mittelfeldspielers zur Kenntnis. Nati-Direktor Pierluigi schreibt in einem Statement: «Leon hat uns über seinen Entscheid informiert. Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns.» Avdullahu hätte gemäss Informationen von blue Sport ein Aufgebot von Yakin für die anstehenden Spiele in der WM-Quali erhalten.

Beim SFV sei man sich der Thematik von möglichen Nationenwechseln sehr bewusst und schon häufiger damit konfrontiert worden, so Tami weiter: «Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu hundert Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren.»

Am 5. September startet die Nati gegen Kosovo in die Qualifikation für die WM 2026. Avdullahu könnte sein Debüt für Kosovo also er ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Und ausgerechnet in Basel, wo er gross wurde.

