  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu «Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»

Jan Arnet

26.8.2025

Leon Avdullahu entwickelte sich beim FC Basel zum unumstrittenen Stammspieler und wechselte in diesem Sommer zu Hoffenheim.
Leon Avdullahu entwickelte sich beim FC Basel zum unumstrittenen Stammspieler und wechselte in diesem Sommer zu Hoffenheim.
imago

Die Schweizer Nati verliert ein weiteres Talent: Leon Avdullahu will künftig für den Kosovo auflaufen. Nati-Direktor Pierluigi Tami nimmt Stellung zum Entscheid des Hoffenheim-Profis und spricht Klartext.

Jan Arnet

26.08.2025, 09:44

26.08.2025, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leon Avdullahu will künftig für den Kosovo spielen – und entscheidet sich damit gegen die Schweizer Nati.
  • Beim SFV nimmt man den Entscheid zur Kenntnis. «Dass er einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami.
  • Sein Debüt für Kosovo könnte Avdullahu ausgerechnet gegen die Schweiz geben.
Mehr anzeigen

Am späten Montagabend gibt Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi voller Stolz auf Instagram bekannt, dass Leon Avdullahu ihn informiert habe, für Kosovos Nationalteam spielen zu wollen. «Er hat damit bewiesen, dass der Kosovo eine Herzenswahl bleibt und dass Identität und Herkunft nicht verleugnet werden», schreibt Ademi.

Trotz der Bemühungen des SFV – vor einigen Tagen war eine SFV-Delegation um Murat Yakin in Hoffenheim, um den Mittelfeldspieler zu überzeugen – will der 21-Jährige nun fürs Heimatland seiner Eltern auflaufen. In den Juniorenauswahlen trug Avdullahu von der U15 bis zur U21 das Schweizer Trikot.

Kosovo-Verband meldet. Leon Avdullahu gibt der Schweizer Nati einen Korb

Kosovo-Verband meldetLeon Avdullahu gibt der Schweizer Nati einen Korb

Tami ist enttäuscht

Beim SFV nimmt man den Entscheid des Mittelfeldspielers zur Kenntnis. Nati-Direktor Pierluigi schreibt in einem Statement: «Leon hat uns über seinen Entscheid informiert. Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns.» Avdullahu hätte gemäss Informationen von blue Sport ein Aufgebot von Yakin für die anstehenden Spiele in der WM-Quali erhalten.

Beim SFV sei man sich der Thematik von möglichen Nationenwechseln sehr bewusst und schon häufiger damit konfrontiert worden, so Tami weiter: «Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu hundert Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren.»

Am 5. September startet die Nati gegen Kosovo in die Qualifikation für die WM 2026. Avdullahu könnte sein Debüt für Kosovo also er ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Und ausgerechnet in Basel, wo er gross wurde.

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

FCZ-Profi Bledian Krasniqi ist Nationalspieler des Kosovo. Er freut sich über den Entscheid von Leon Avdullahu, ebenfalls für Kosovo zu spielen.

26.08.2025

Videos aus dem Ressort

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

Xamax – Vaduz 1:1

Xamax – Vaduz 1:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen
Rennvelofahrer (28) kollidiert mit Auto – schwer verletzt
Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF

Fussball-News

«Es gibt vieles zu verbessern». Hansi Flick räumt in Debatte um ter Stegen Fehler ein

«Es gibt vieles zu verbessern»Hansi Flick räumt in Debatte um ter Stegen Fehler ein

Irres Spiel in der Premier League. 16-Jähriger schiesst Liverpool in der 100. Minute zum Sieg

Irres Spiel in der Premier League16-Jähriger schiesst Liverpool in der 100. Minute zum Sieg

Serie A. Yann Sommer feiert mit Inter einen Kantersieg zum Auftakt

Serie AYann Sommer feiert mit Inter einen Kantersieg zum Auftakt

Challenge League. Aarau setzt sich an der Spitze ab – Verfolger Vaduz verspielt Punkte

Challenge LeagueAarau setzt sich an der Spitze ab – Verfolger Vaduz verspielt Punkte

Transfer-Ticker. FCB-Spieler Kade wechselt in die Bundesliga ++ Lugano verliert Hajdari an Hoffenheim

Transfer-TickerFCB-Spieler Kade wechselt in die Bundesliga ++ Lugano verliert Hajdari an Hoffenheim

Nach Ellbogenschlag. FCZ-Stürmer Philippe Kény für drei Spiele gesperrt

Nach EllbogenschlagFCZ-Stürmer Philippe Kény für drei Spiele gesperrt