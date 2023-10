Wird das kommende EM-Quali-Spiel der Nati abgesagt?

Noch ist unklar, ob die Nati mit Trainer Murat Yakin (links) nächste Woche in Israel antreten kann. Keystone

Die Schweizer Nati spielt am nächsten Donnerstag in Israel um wichtige Punkte in der EM-Qualifikation. Oder doch nicht? Aufgrund des Kriegs in Nahost muss nun die UEFA entscheiden, ob die Partie stattfinden kann oder nicht.

«Mit grossem Bedauern haben wir von der Situation in Israel und den nächtlichen Raketenangriffen Kenntnis genommen. Der SFV steht im Austausch mit der UEFA, mit dem Fedpol und der Schweizerischen Botschaft in Israel. Ob das Spiel Israel-Schweiz am kommenden Donnerstag stattfinden wird, entscheidet die UEFA», teilt der Schweizerische Fussballverband in einer Medienmitteilung mit.

Der Zusammenzug der Nati soll wie geplant am Montag in Zürich starten. Der Flug nach Tel-Aviv wäre am Dienstag vorgesehen.