Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Mehr zum Thema
Super League
GC hat eine neue Eigentümerin
Brasilien – Japan 2:1
Brasilien schlägt Japan in der letzten Minute
Fussball-WM
England-Legende Lineker: «Das schwächste Deutschland, das ich je gesehen habe»
WM 2026
Druckresistenz ist das Schlüsselwort in der K.o.-Phase
Wird Deutschland seiner Favoritenrolle gegen Paraguay gerecht?
ChrisTheBike
Deutschland wird Weltmeister - GrÃ¼ÃŸe aus der Innerschweiz ðŸ‘ðŸ»ðŸ¤£
Meistgelesen
1
Während ihr Sohn ums Überleben kämpft, wird die Mutter am Telefon entlassen
2
Wird Deutschland seiner Favoritenrolle gegen Paraguay gerecht?
3
Putins Soldaten überleben auf dem Schlachtfeld nur 20 bis 35 Minuten
4
USA nehmen Schweizer Bank ins Visier – Bundesrat interveniert
5
«Je me suis demandé si j'allais mourir» – témoignage d'une ancienne compagne de Stéphane Plaza
1
1