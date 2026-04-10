Übernimmt Pep Guardiola bald die Nationalmannschaft Italiens? KEYSTONE

Nach dem erneuten WM-Debakel der Italiener ist Trainer Gennaro Gattuso zurückgetreten. Unter den Kandidaten der möglichen Nachfolger befindet sich nun auch eine echte Überraschung.

Moritz Meister Moritz Meister

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Ära von Gennaro Gattuso als Trainer der italienischen Nationalmannschaft endet nach weniger als einem Jahr.

Italiens Nationalmannschaft befindet sich in einer tiefen Krise, die wohl die größte in ihrer Geschichte darstellt. Der letzte Sieg bei einer WM der Azzurri liegt bereits zwölf Jahre zurück.

Die Suche nach einem Gattuso-Nachfolger läuft auf Hochtouren. Auch grosse Namen wie Pep Guardiola sollen im Rennen sein. Mehr anzeigen

«Schweren Herzens, da wir unser gestecktes Ziel nicht erreicht haben, betrachte ich meine Zeit als Nationaltrainer als beendet.» Mit diesen Worten wird Gennaro Gattuso in der Pressemitteilung des italienischen Fussballverbands zitiert. Die Ära des Weltmeisters von 2006 als Trainer der Squadra Azzurra ist damit nach nicht mal einem Jahr bereits wieder beendet.

Italiens Nationalmannschaft gleicht einem Trümmerhaufen. Der vierfache Weltmeister schwebt in der grössten Krise seiner Fussballgeschichte. Der letzte Sieg bei einer Weltmeisterschaft liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. Am 14. Juni 2014 schlug das damals noch von Cesare Prandelli trainierte Team in Manaus (Brasilien) England mit 2:1.

Mittlerweile sieht der Fussballaltag in Italien anders aus. Logisch, dass nun ein neuer Heilsbringer gesucht wird, der den Europameister von 2021 wieder zurück an die Weltspitze führen soll. Wie die «Gazetta dello Sport» berichtet, soll der Verband sich mit einer Verpflichtung von Pep Guardiola beschäftigen.

Zuletzt gab es bereits immer wieder Gerüchte darüber, dass der spanische Welttrainer Manchester City trotz Vertrages bis Ende Juni 2027 bereits im Sommer verlassen könnte. Eine Verpflichtung Guardiolas dürfte mit Sicherheit für die nötige Euphorie, die es für den Umbruch im italienischen Fussball bedarf, sorgen. Dennoch scheint ein Wechsel des 55-Jährigen auf die Trainerbank Italiens aktuell als eher unwahrscheinlich.

Wird es doch ein alter Bekannter

Ganz oben auf der Liste des Verbandes sollen ohnehin andere Namen stehen: Antonio Conte, Roberto Mancini und Massimiliano Allegri. Allerdings stehen auch diese drei Kandidaten aktuell noch bei Vereinen unter Vertrag und dürften den Verband bei einer Verpflichtung eine ordentliche Ablöse kosten. Conte und Mancini waren bereits als Nationaltrainer Italiens aktiv. Für Allegri wäre es eine Premiere als Trainer der Squadra Azzurra.