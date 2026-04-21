Ist noch nicht in Bestform: Jamal Musiala (Archivbild) Tom Weller/dpa

Durch die Verletzung von Serge Gnabry fehlt den Bayern in der entscheidenden Saisonphase ein wichtiger Stammspieler. Im Saisonendspurt könnte nun ein anderer Star zum X-Faktor bei den Münchnern werden.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern-Star Serge Gnabry fällt mit einem Adduktorenriss für den Rest der Saison aus und verpasst wichtige Spiele im DFB-Pokal und der Champions League.

Als wahrscheinlichster Ersatz gilt Jamal Musiala, der nach Verletzungspause wieder in Form kommt, jedoch noch nicht vollständig belastbar ist.

Musialas Spielstil bringt neue Impulse, birgt aber auch Risiken, weshalb seine Form zum entscheidenden Faktor im Titelkampf werden könnte. Mehr anzeigen

Serge Gnabry spielte sich im Verlauf der Saison in die Startformation der Bayern. Die Schlagzeilen gehörten zwar meist anderen, wie Star-Stürmer Harry Kane, Michael Olise oder Neuzugang Luis Diaz. Doch der deutsche Nationalspieler wusste mit zehn Pflichtspieltoren und elf Assists auch selbst zu überzeugen.

Serge Gnabry fehlt dem FC Bayern wohl bis zum Saisonende. (Archivbild) Sven Hoppe/dpa

Nun aber die Hiobsbotschaft: Inmitten der Meisterfeierlichkeiten am vergangenen Wochenende verkündete der Deutsche Rekordmeister das Saison-Aus des Offensivspielers. Im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart erlitt Gnabry einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel.

Wird nun ein anderer zum X-Faktor der Bayern?

Ausgerechnet die heisse Phase der Saison mit DFB-Pokal-Halbfinal gegen Bayer Leverkusen und dem Halbfinal der Champions League gegen Paris wird Gnabry nun verpassen. Wie wird Bayern-Trainer Vincent Kompany Gnabry also ersetzen?

Die Antwort liegt auf der Hand: Jamal Musiala. Das deutsche Ausnahmetalent kommt nach seinem Wadenbeinbruch im letzten Sommer immer besser in Form und dürfte jetzt gefragter denn je sein. Lediglich seine Fitness könnte noch eine Rolle spielen. In seinen bislang 16 Einsätzen in dieser Saison stand er lediglich einmal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Dennoch kommt Musiala seit der Länderspielpause immer besser in Form. In der Bundesliga zeigte er dies zuletzt in den Spielen gegen St.Pauli und den VfB Stuttgart mit insgesamt drei direkten Torbeteiligungen. Mit Musiala verändert sich das Spiel des neuen und alten deutschen Meisters. Während Gnabry vor allem über seinen Antritt und Läufe in die Tiefe glänzt, kommt der 23-Jährige häufig über Eins-gegen-eins-Situationen ins Spiel. Musiala liebt das Dribbling wie kein Zweiter im Kader der Münchner.

Ein Musiala in dieser Form kommt für die Bayern also wie gerufen. Dennoch bieten seine Dribblings eine Gefahr: Ballverluste. Diese könnten von Gegnern wie PSG oder Bayer Leverkusen im Umschaltspiel gnadenlos ausgenutzt werden. Die Fragen, die daher weiter offen bleiben: Wie fit ist Musiala und kann er sein Top-Level aktuell schon halten? Nur ein Musiala in Topform dürfte für die Bayern im Kampf ums Triple wirklich zum X-Faktor werden.