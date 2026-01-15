«Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Horror-Start für Arbeloa bei Real «Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»

dpa

15.1.2026 - 09:38

Dieses Traumtor wirft Real Madrid aus dem Cup

Dieses Traumtor wirft Real Madrid aus dem Cup

15.01.2026

Das Debüt für Real Madrids neuen Trainer misslingt komplett. Nach dem schmachvollen Pokal-Aus bei einem Zweitligisten nimmt Álvaro Arbeloa die Schuld auf sich. Die spanische Presse ist erschüttert.

DPA

15.01.2026, 09:38

Álvaro Arbeloa vergrub seine Hände in den Hosentaschen und schlich mit gesenktem Kopf über den Rasen. Der Neustart für Real Madrid mit dem neuen Trainer nach dem Rauswurf von Xabi Alonso endete in einem sportlichen Debakel. Beim Zweitligisten Albacete Balompie flogen die Königlichen im Achtelfinale durch ein schmachvolles 2:3 aus dem spanischen Pokal. «Ein Real, das wirklich beschämend ist», schrieb die Sportzeitung «Marca».

Horror-Einstand für Trainer Arbeloa. Real Madrid blamiert sich im Cup gegen Zweitligisten

Horror-Einstand für Trainer ArbeloaReal Madrid blamiert sich im Cup gegen Zweitligisten

Ohne Superstar Kylian Mbappé enttäuschte der 20-malige Pokalsieger über die komplette Spielzeit und scheiterte gegen den Tabellen-17. der Segunda Division. «Ein Desaster dieser Art, das in die Geschichte eingehen wird, ist wahrlich kein guter Start in eine neue Ära», schrieb «As».

In einer spektakulären Schlussphase liess Albacetes Profi Jefté Betancor (82.) den Aussenseiter mit dem 2:1 auf die Sensation hoffen. Zunächst glich Gonzalo Garcia noch für Real aus (90.+1). Mit einem Schlenzer ins lange Eck machte Betancor in der vierten Minute der Nachspielzeit seinen Doppelpack perfekt und sorgte für unbändigen Jubel – und grossen Frust bei Real.

Real Madrid blamiert sich in der Copa del Rey gegen Albacete.
Real Madrid blamiert sich in der Copa del Rey gegen Albacete.
Keystone

Neu-Trainer Arbeloa nimmt Schuld auf sich

«Bei diesem Club ist sogar ein Unentschieden schlecht, eine Tragödie», sagte Arbeloa. «Wenn jemand verantwortlich ist, dann bin ich es. Ich habe die Entscheidung für die Aufstellung gemacht, wie wir spielen wollten, wie wir ausgewechselt haben. Ich kann den Spielern nur danken, wie sie mich willkommen geheissen haben.»

«Was für ein Haufen Scheisse». Real-Star Bellingham wütet nach Alonso-Aus gegen Medien

«Was für ein Haufen Scheisse»Real-Star Bellingham wütet nach Alonso-Aus gegen Medien

Der frühere Real-Profi stellte wie erwartet einige Spieler aus der zweiten Reihe auf und verzichtete auf mehrere seiner Stars wie Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois und Rodrygo. Zuvor war Arbeloa für die zweite Mannschaft der Madrilenen zuständig gewesen.

Alonso hatte nach einem guten halben Jahr bei den Königlichen nach zu vielen uninspirierten Leistungen der Mannschaft und dem verlorenen Supercopa-Finale gegen den FC Barcelona gehen müssen.

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

LaLiga-Kommentator Lukas Esser: «Es lag nicht nur an Alonso»

Lukas Esser, LaLiga- und Fussball-Kommentator bei blue Sport, ordnet die Entlassung von Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid ein.

13.01.2026

Meistgelesen

Diese Mega-Kreuzfahrtschiffe setzen 2026 neue Massstäbe
Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti
Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet
«Ein Desaster, das in die Geschichte eingehen wird»
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt

Videos aus dem Ressort

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

14.01.2026

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Nico Hischier führt in der NHL die New Jersey Devils zum Sieg. Der Walliser Captain glänzt beim 3:2 nach Verlängerung zuhause gegen die Seattle Kraken als zweifacher Torschütze.

15.01.2026

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

14.01.2026

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Odermatt: «Es ist schade, wenn man traditionelle Streckenabschnitte verändert»

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Nico Hischier glänzt mit Doppelpack gegen Seattle

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Auch drei Schweizer Ski-Stars nehmen teil. Emotionale Trauerzeremonie in Sion für die Opfer von Crans-Montana

Auch drei Schweizer Ski-Stars nehmen teilEmotionale Trauerzeremonie in Sion für die Opfer von Crans-Montana

Murat Yakin im Interview. «In diesen Momenten geniesse ich es besonders, Nati-Trainer zu sein»

Murat Yakin im Interview«In diesen Momenten geniesse ich es besonders, Nati-Trainer zu sein»

Winterthur um Führungstor betrogen?. Schiri-Experte Klossner rügt VAR: «Hätte sich nicht einschalten dürfen»

Winterthur um Führungstor betrogen?Schiri-Experte Klossner rügt VAR: «Hätte sich nicht einschalten dürfen»

Bundesliga. Bayern dreht Partie in Köln ++ Heftige Klatsche für Elvedis Gladbach

BundesligaBayern dreht Partie in Köln ++ Heftige Klatsche für Elvedis Gladbach

Umstrittene VAR-Szene. Boteli und Chouaref schiessen Sion zu 2:0-Sieg über Schlusslicht Winterthur

Umstrittene VAR-SzeneBoteli und Chouaref schiessen Sion zu 2:0-Sieg über Schlusslicht Winterthur

Africa-Cup-Highlights. Senegal und Marokko stehen im Final – Mané und Bono die Helden

Africa-Cup-HighlightsSenegal und Marokko stehen im Final – Mané und Bono die Helden