Schwierigkeiten in Liverpool Thomas Müller: «Wirtz hätte es bei Bayern einfacher gehabt»

SDA

25.12.2025 - 09:48

Spielten gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft: Florian Wirtz und Thomas Müller.
Spielten gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft: Florian Wirtz und Thomas Müller.
Keystone

Florian Wirtz ist im Sommer zu Liverpool gewechselt und hat dort Anlaufschwierigkeiten. Laut Thomas Müller hätte sich der Ex-Leverkusener womöglich besser für München entschieden.

Keystone-SDA

25.12.2025, 09:48

25.12.2025, 10:24

Florian Wirtz wäre nach Meinung von Thomas Müller aus sportlicher Sicht wohl besser zu Bayern München gewechselt. Der Jungstar habe mit seinem Wechsel zu Liverpool einen internationalen Schritt gewagt, so Müller in der «Süddeutschen Zeitung»: «Bei den Bayern hätte er es von der fussballerischen Anpassung garantiert einfacher gehabt, er wäre ja in derselben Liga geblieben.»

Gleichwohl gebe es aber auch die mediale Aufmerksamkeit als deutscher Nationalspieler in München, «die man als Spieler hat, wenn es für einen beim FC Bayern nicht läuft», betonte Müller: «Da ist man täglich in der Schmelze.»

Müller, der im Sommer in die nordamerikanische Profiliga MLS zu den Vancouver Whitecaps gewechselt hat und mit dem kanadischen Team den Final erreichte, sieht seinen Schritt im Nachhinein als goldrichtig an. «Ich war wirklich gerne Teil dieser Mannschaft (Bayern) und wäre es im Frühjahr auch gerne geblieben. Aber aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, dass mir das Abenteuer in Vancouver auch als Fussballer emotional wahrscheinlich mehr gegeben hat als eine Hinserie mit dem FC Bayern als Ergänzungsspieler.»

Bei seinem Abschied in München sei nichts kaputtgegangen. «Wir sind im Guten auseinandergegangen», meinte Müller.

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

