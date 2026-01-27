Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

USA für Fussball-Fans nicht sicher? Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM

dpa

27.1.2026 - 12:57

Im aufsehenerregenden FIFA-Betrugsprozess wurde Sepp Blatter im März 2025 endgültig freigesprochen.
Im aufsehenerregenden FIFA-Betrugsprozess wurde Sepp Blatter im März 2025 endgültig freigesprochen.
Keystone

Die Frage nach einem Boykott der WM 2026 wird kontrovers diskutiert. Ein Schweizer Rechtswissenschaftler rät Fans von einer Reise in die USA ab – und bekommt Unterstützung vom früheren FIFA-Boss Sepp Blatter.

,

DPA, Redaktion blue Sport

27.01.2026, 12:57

27.01.2026, 13:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter unterstützt einen WM-Boykott in den USA und zitiert zustimmend den Strafrechtler Mark Pieth, der Fans wegen Einreiseproblemen von einer Reise abrät.
  • Die Kritik entzündet sich an der US-Politik unter Präsident Trump, insbesondere an radikalen Abschiebemassnahmen, Gewalt gegen Demonstranten und geopolitischen Spannungen.
  • Fans aus mehreren Ländern wie Iran, Haiti, Senegal und die Elfenbeinküste, sind durch US-Einreisebeschränkungen faktisch von der WM-Teilnahme ausgeschlossen.
Mehr anzeigen

Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hat sich in die als Reaktion auf den Kurs der US-Regierung entbrannte Debatte um einen Fan-Boykott der Fussball-WM im Sommer eingemischt. Der 89-Jährige verbreitete auf dem Portal X ein Zitat des Strafrechtlers und ehemaligen FIFA-Kommissionspräsidenten Mark Pieth aus einem Interview des «Tagesanzeigers» und schrieb dazu: «Ich denke, Mark Pieth hat Recht damit, diese WM infrage zu stellen.»

Pieth hatte in dem vor wenigen Tagen erschienenen Interview gesagt: «Wenn wir jetzt alles zusammennehmen, worüber wir geredet haben, gibt es für die Fans nur einen Rat: Bleibt weg von den USA! Ihr seht es am Fernseher sowieso besser. Und: Bei der Einreise müssen Fans damit rechnen, dass sie, wenn sie den Beamten nicht gefallen, direkt in den nächsten Flieger nach Hause geschickt werden. Wenn sie Glück haben.»

Blatter und Pieth zur gleichen Zeit bei der FIFA

Blatter war von 1998 bis 2015 Präsident der FIFA, der amtierende Präsident Gianni Infantino ist sein Nachfolger. Blatter war im Zuge von Korruptionsermittlungen zurückgetreten. Pieth war von 2011 bis 2013 Vorsitzender der unabhängigen Kommission für Governance bei der FIFA und zuvor von 1989 bis 2013 Vorsitzender der Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Harsche Kritik am FIFA-Boss. Platini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Harsche Kritik am FIFA-BossPlatini über Infantino: «Er mag reiche und mächtige Menschen – die mit Geld»

Auch in Deutschland gab es zuletzt vereinzelt Forderungen, die WM in den USA, Mexiko und Kanada zu boykottieren. DFB-Vizepräsident und St.-Pauli-Klubchef Oke Göttlich brachte wegen des Kurses von Präsident Donald Trump eine Diskussion darüber ins Spiel. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hält nichts von einem Boykott, andere Verantwortliche und auch Spieler aus der Bundesliga äusserten sich in den vergangenen Tagen sehr zurückhaltend.

Fans einiger WM-Teilnehmer können nicht einreisen

Rund um den Konflikt zwischen den USA und den europäischen Nato-Staaten wegen Trumps offensiv vertretenen Forderungen zur Annexion Grönlands durch die USA gab es auch aus der Politik Stimmen, dass man eine WM-Teilnahme überdenken sollte. Trumps radikale Abschiebe-Politik und die tödlichen Schüsse von Bundesbeamten auf protestierende US-Bürger in Minneapolis fachten die Kritik weiter an.

USA unter Donald Trump. Abzug von Bundesbeamten aus Minneapolis +++ Trump erhöht Zölle für Südkorea

USA unter Donald TrumpAbzug von Bundesbeamten aus Minneapolis +++ Trump erhöht Zölle für Südkorea

Fans der WM-Teilnehmer Iran und Haiti können wegen einer Einreisesperre der USA gegen ihre Heimatländer ohnehin nicht zu Spielen in den Vereinigten Staaten reisen. Auch für Anhänger der Elfenbeinküste und des Afrika-Meisters Senegal, die keine zweite Staatsbürgerschaft haben, würde sich eine Reise zur WM sehr schwierig gestalten. US-Präsident Trump hatte das mit «Defiziten bei Checks und Überprüfungen» begründet.

Das könnte dich auch interessieren

Blatter im Gespräch mit Sforza und Böni: «Ich treffe Franz im Himmel wieder»

Blatter im Gespräch mit Sforza und Böni: «Ich treffe Franz im Himmel wieder»

Franz Beckenbauer starb am Sonntag 78-jährig. Das Vermächtnis ist gross, die Anteilnahme riesig. Chefredaktor Andreas Böni im Gespräch mit zwei Schweizern, die Beckenbauer gut kannten: Ex-Bayern-Spieler Ciriaco Sforza und Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter.

09.01.2024

Meistgelesen

«Eine Million Kubikmeter Fels und Eis könnten von heute auf morgen abstürzen»
Morettis beschuldigen Koch – dieser wehrt sich +++ Schaum löste sich nur Tage vor Inferno von der Decke
Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli
Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM
Telefonbetrüger wechseln jetzt ihre Taktik – Polizei warnt

Videos aus dem Ressort

Matchday Madness! Alle 18 Spiele zeitgleich auf blue Sport

Matchday Madness! Alle 18 Spiele zeitgleich auf blue Sport

Der letzte Spieltag in der Champions-League-Ligaphase hat es in sich. Am 29. Januar spielen alle 36 Teams zeitgleich. Mit blue Sport erlebst du die Entscheidung hautnah.

24.01.2025

Lichtsteiner: «Von Conte und Allegri nehme ich sehr viel mit»

Lichtsteiner: «Von Conte und Allegri nehme ich sehr viel mit»

Im Interview mit blue Sport erklärt Stephan Lichtsteiner, wieso er seine Chance beim FC Basel packen will und von welchen seiner Trainer er am meisten gelernt hat.

27.01.2026

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Daniel Stucki verrät im Gespräch mit blue Sport, wieso man sich nach dem gewonnenen Klassiker von Ludovic Magnin trennte und was für eine Verpflichtung von Stephan Lichtsteiner gesprochen hat.

27.01.2026

Matchday Madness! Alle 18 Spiele zeitgleich auf blue Sport

Matchday Madness! Alle 18 Spiele zeitgleich auf blue Sport

Lichtsteiner: «Von Conte und Allegri nehme ich sehr viel mit»

Lichtsteiner: «Von Conte und Allegri nehme ich sehr viel mit»

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

FCB-Sportchef Stucki: «Wir waren mit Lichtsteiner schon seit Monaten im Austausch»

Mehr Videos

Mehr zur WM 2026

Trump wird WM-Pokal überreichen. Infantino in Davos: «Kein Brite wurde in Katar verhaftet – das ist besonders»

Trump wird WM-Pokal überreichenInfantino in Davos: «Kein Brite wurde in Katar verhaftet – das ist besonders»

Am 11. Juni geht's los. Alles, was du rund um die Fussball-WM 2026 wissen musst

Am 11. Juni geht's losAlles, was du rund um die Fussball-WM 2026 wissen musst

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe». Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026

Xhaka: «Eine sehr coole Gruppe»Duell gegen Italien möglich: Auf diese Nationen trifft die Schweiz an der WM 2026