Allein im Dezember mehr als 150 Millionen Ticket-Anfragen für die Fussball-WM, hohe Preise und Kritik: Was Fans zum Ablauf einer wichtigen Frist wissen sollten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In rund 150 Tagen beginnt die Fussball-WM 2026. Für Fans, die live in der Arena dabei sein möchten, wird die Zeit knapp. Die dritte Verkaufsphase geht noch bis zum 13. Januar um 17 Uhr.

Fans aus der Schweiz können sich auf fifa.com/tickets für die Zufallsziehung anmelden. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich.

Es wird mindestens noch eine vierte Phase geben, in der sich Fussballfans um Tickets bewerben können. Das Zeitfenster dafür ist aber noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

In rund 150 Tagen eröffnen Mexiko und Südafrika die Fussball-Weltmeisterschaft im legendären Aztekenstadion. Für Fans, die live in der Arena dabei sein möchten, wird die Zeit langsam knapp: Der Ticketverkauf läuft bereits, eine wichtige Bewerbungsfrist endet schon an diesem Dienstag. Hier werden die wichtigsten Fragen rund um den Kartenkauf beantwortet:

Kann ich mich noch um Tickets bewerben?

Ja, bis zum 13. Januar um 17.00 Uhr läuft die dritte Verkaufsphase und Fans aus der Schweiz können sich auf FIFA.com/tickets für die Zufallsziehung anmelden. Erstmals sind dabei Einzeltickets für bestimmte Spiele und Teams in der Gruppenphase erhältlich. Fans, die noch keine FIFA-ID haben, müssen zuerst ein Konto auf der Ticket-Website erstellen. Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, wird in den kommenden Wochen per E-Mail benachrichtigt. In dieser wird ein Zeitfenster mitgeteilt, in dem man Tickets erwerben kann.

Läuft der Verkauf noch weiter?

Ja, es wird mindestens noch eine vierte Phase geben, in der sich Fussballfans um Tickets bewerben können. Ein konkretes Zeitfenster hat die FIFA bislang jedoch nicht mitgeteilt. Offenbar ist eine weitere Verkaufsphase für Ende Februar oder Anfang März geplant. Ob es sich dabei um die letzte Ticketphase handelt, ist derzeit noch offen.

Gegen wen und wo spielt die Schweiz?

Am 13. Juni trifft die Schweiz in San Francisco auf Katar, am 18. Juni in Los Angeles auf einen europäischen Qualifikanten (Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina) sowie am 24. Juni in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada.

Warum steht die FIFA in der Kritik?

Die FIFA hatte damit geworben, dass es Tickets bereits für 60 US-Dollar gebe. Das Problem nur: Die grünen Bereiche, die diese Preiskategorie vier darstellen, sind in den WM-Stadien verschwindend gering. Und: Auf dem Zweitmarkt, auf dem die FIFA jeweils 15 Prozent von Käufer und Verkäufer kassiert, explodieren die Ticketpreise mitunter. Fanorganisationen kritisieren die auch im Vergleich zur WM in Katar deutlich gestiegenen Preise.

Vor allem Fans mit Behinderung fühlen sich benachteiligt. «Menschen mit Behinderungen haben bereits unvermeidbare Mehrkosten für Transport, Unterkunft, Ausrüstung und persönliche Betreuung zu tragen. Im Gegensatz dazu kosteten die Tickets für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022 in Katar 10 US-Dollar und beinhalteten ein kostenloses Begleitticket», schrieb das Fanbündnis Football Supporters Europe (FSE) in einem offenen Brief an FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Wie reagiert die FIFA auf die Vorwürfe?

Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreis-Kategorie für «treue Fans» bekannt gegeben und damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise reagiert. «Der neue Basisrang für Fans ist zum Festpreis von 60 US-Dollar pro Ticket und Spiel für alle 104 Partien, einschliesslich Finale, erhältlich», teilte der Verband mit. Basisrangtickets sind für Fans qualifizierter Teams bestimmt.

Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte die Einführung des 60-Dollar-Tickets zwar begrüsst, deren Anzahl jedoch als zu gering kritisiert.

Was bedeutet das für Tickets im Schweizer Fanblock?

Für die Schweiz stehen für den eigenen Fanblock wie allen anderen Teams acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Zehn Prozent dieser Tickets sind dann nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang.

Wie hoch ist die weltweite Nachfrage?

Die Kritik an den hohen Preisen schreckt viele Fans nicht ab. Allein in der dritten Verkaufsphase hatte es bis zur Halbzeit Anfragen für über 150 Millionen Eintrittskarten gegeben, wie der Weltverband mitteilte. Damit habe es 30-mal mehr Anfragen gegeben als Tickets in dieser Phase zur Verfügung stehen. Die FIFA sprach von der höchsten Nachfrage in der WM-Geschichte – mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen ist es auch die grösste WM.

