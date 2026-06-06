  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nationalteam WM-Hauptprobe mit vier Herausforderungen

SDA

6.6.2026 - 05:01

Murat Yakin erhält im letzten Test vor der WM Rückschlüsse über die frühe Anspielzeit, seine Abwehr, das Klima und Breel Embolos Fitnessstand
Murat Yakin erhält im letzten Test vor der WM Rückschlüsse über die frühe Anspielzeit, seine Abwehr, das Klima und Breel Embolos Fitnessstand
Keystone

Das Schweizer Nationalteam bestreitet am Samstag die WM-Hauptprobe. Das Spiel gegen Australien stellt den Spielern von Trainer Murat Yakin vorab vier Herausforderungen.

Keystone-SDA

06.06.2026, 05:01

Ungewöhnliche Anspielzeit

Die Partie beginnt um 12.00 Uhr Ortszeit in San Diego, Kalifornien, also um 21.00 Uhr Schweizer Zeit. Warum diese ungewöhnliche Anspielzeit? Die Schweiz bestreitet alle drei Gruppenspiele an der WM zur gleichen Zeit. Für die Schweizer Fans, die die Spiele ab 21.00 Uhr im Fernsehen verfolgen, ist das praktisch, für die Spieler hingegen weniger, da sie eher an Nachmittags- oder Abendspiele gewöhnt sind.

«Die grösste Umstellung ist, dass wir wahrscheinlich schon um halb neun Uhr Nudeln oder Reis essen werden», sagt Verteidiger Nico Elvedi, der von diesem üppigen Frühstück nicht gerade begeistert ist. «Es wird definitiv ungewöhnlich sein. Aber wir sollten uns schnell daran gewöhnen.» Aus diesem Grund hat Murat Yakin auch die Trainingseinheiten entsprechend angesetzt. In der Schweizer Delegation unternehmen sie alles, um sicherzustellen, dass die Spieler bereit sind für den WM-Auftakt gegen Katar am Samstag in einer Woche.

Die Wahl der Verteidigung

Mit welcher Abwehrlinie wird die Schweiz am Samstag, 13. Juni, im Stadion der San Francisco 49ers, dem Austragungsort der letztjährigen Super Bowl, gegen Katar antreten? Das Quartett mit Silvan Widmer, Manuel Akanji, Elvedi und Ricardo Rodriguez galt nach einer erfolgreichen Qualifikation als favorisierte Variante, doch seit Jahresbeginn nahm Yakin einige Veränderungen vor.

Beim 4:1-Sieg gegen Jordanien am letzten Sonntag in St. Gallen spielte Denis Zakaria in einer Dreierkette neben Elvedi und Akanji. Alle drei spielen auf Vereinsebene regelmässig in einem solchen System, und ihre Zusammenarbeit funktionierte am vergangenen Sonntag sehr gut. Yakin hat wiederholt betont, dass er sich eine vielseitige Mannschaft wünscht, die sich an den jeweiligen Gegner anpassen kann. Doch auch die Startformation ist wichtig. Sollte der Trainer am Samstag erneut auf eine Dreierkette setzen, wäre dies ein deutliches Indiz für seine Absichten bei dieser Weltmeisterschaft.

Embolos Fitness

Die gute Nachricht kam am Donnerstagabend. Breel Embolo hat endlich die Erlaubnis erhalten, in die USA zu reisen. Der Stürmer bekam nach zweieinhalb Tagen Wartezeit sein Visum und traf am späten Freitagabend in Kalifornien ein. Obwohl er zum Kader gehören wird, ist es schwer vorstellbar, dass er am Samstag im Stadion des San Diego FC, dem lokalen MLS-Team, zum Einsatz kommt.

Der Beitrag des treffsicheren Schweizer Stürmers (neun Tore in seinen letzten zwölf Länderspielen) beschränkt sich jedoch nicht nur auf seine Torgefährlichkeit. «Breel ist sehr wichtig für uns. Er ist ein sehr fröhlicher Mensch, der immer für gute Stimmung sorgt», sagt Torhüter Gregor Kobel. Zeki Amdouni und Cedric Itten sind die aussichtsreichsten Kandidaten für seine vorübergehende Vertretung. Auch Noah Okafor könnte eine zweite Chance im Sturmzentrum erhalten.

Zum Abschluss ein Sieg

Nach dem Spiel gegen Jordanien, einem Gegner stärkemässig vergleichbar mit Katar, trifft die Schweiz nun auf Australien. Die «Socceroos», Stammgäste bei Weltmeisterschaften, erreichten 2022 die Achtelfinals, in denen sie am nachmaligen Weltmeister Argentinien mit 1:2 scheiterten.

Die Australier, die in der Gruppe D auf die Türkei, die USA und Paraguay treffen, scheinen ein ähnliches Niveau wie Kanada zu haben, der dritte Gegner der Schweiz an der WM. Jenes Spiel findet am Mittwoch, 24. Juni, in Vancouver statt. Das Team, trainiert vom ehemaligen Nationalspieler Tony Popovic, spielt jedoch defensiver.

«Ein Sieg wäre ideal. Aber am wichtigsten ist, sich an das Klima zu gewöhnen», betont Elvedi. Am Samstag soll es in Südkalifornien, wo die Schweiz sieben Tage vor dem grossen Turnier Schwung holen will, gemäss Prognose mild und bewölkt sein.

Meistgelesen

3 Punkte, weshalb es für Putin gerade gar nicht gut läuft
Diese fünf Punkte helfen dir bei deiner nächsten Reise
Jessica Moretti soll Schaumstoff-Rechnung manipuliert haben

Videos aus dem Ressort

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

06.06.2026

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿

05.06.2026

Aurélie Csillag: «Wir wollen alle an diese WM nächstes Jahr»﻿

Aurélie Csillag: «Wir wollen alle an diese WM nächstes Jahr»﻿

05.06.2026

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

Hier rückt Breel Embolo endlich ins Nati-Camp ein

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿

Aurélie Csillag: «Wir wollen alle an diese WM nächstes Jahr»﻿

Aurélie Csillag: «Wir wollen alle an diese WM nächstes Jahr»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Gruppe D. US-Nationalteam an der Heim-WM zwischen Grössenwahn und Realität

Gruppe DUS-Nationalteam an der Heim-WM zwischen Grössenwahn und Realität

Gruppe G. Von Rekordtorschützen und ersten Siegen

Gruppe GVon Rekordtorschützen und ersten Siegen

WM26. Deutschland muss an WM auf Jungstar Lennart Karl verzichten

WM26Deutschland muss an WM auf Jungstar Lennart Karl verzichten