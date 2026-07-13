Die Nati hat die Sensation gegen Weltmeister Argentinien knapp verpasst, mit der Viertelfinal-Quali aber Geschichte geschrieben. Doch nicht alle Spieler fliegen als Sieger heim. Hier die Turnier-Noten aufgrund von Anspruch, Erwartung und Leistung.

Sie haben Geschichte geschrieben WM-Noten der Nati-Spieler: Wer hat überzeugt und wer ist durchgefallen?

Position Tor Gregor Kobel Note der Redaktion 5 Ist da, wenn er gebraucht wird. So zum Beispiel beim geschichtsträchtigen Achtelfinalsieg im Penaltyschiessen gegen Kolumbien, wo er den Versuch von Hernandez mirakulös hält. Offenbart teilweise noch Schwächen beim Hinten-Raus-Spielen, zeigte aber ein starkes Turnier.

Position Tor Yvon Mvogo Die Nummer 2 hinter Kobel kommt zu keiner Spielminute, kann deshalb nicht benotet werden.

Position Tor Marvin Keller Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie und nur jeweils in den Trainings zwischen den Pfosten. Kann nicht benotet werden.

Position Verteidigung Manuel Akanji Note der Redaktion 5 Steigert sich von Spiel zu Spiel. Oder anders gesagt: Je besser die Gegenspieler, desto besser und weniger fehleranfällig wird auch er. Der Abwehrchef zeigt eine starke WM.

Position Verteidigung Aurèle Amenda Kommt als einziger Feldspieler zu keiner Einsatzminute. Obwohl auch er wohl nicht mit viel Einsatzzeit gerechnet hat, über 0 Minuten dürfte auch das 22-jährige Verteidigerjuwel enttäuscht sein. Die WM war quasi ein Schnupperkurs, ihm dürfte die Zukunft gehören. Kann nicht bewertet werden.

Position Verteidigung Eray Cömert Note der Redaktion 4 Muss sich quasi bis zur letzten Sekunde gedulden. Wird von Yakin bei der Abwehrschlacht gegen Argentinien für die Verlängerung in Unterzahl noch eingewechselt. Bei den Gegentreffern chancenlos.

Position Verteidigung Nico Elvedi Note der Redaktion 5.5 Einer der ganz grossen Gewinner dieser WM. Bildet zusammen mit Akanji ein Abwehrbollwerk. Absolutes Highlight sein Spiel gegen Kolumbien. Da bezeichnete ihn blue Sport als besten Hausmann der Welt und schrieb: «Er räumt auf und bügelt alles weg.» Top-WM gespielt.

Position Verteidigung Luca Jaquez Note der Redaktion 4.5 Die letzten 4 Minuten gegen Bosnien im zweiten Gruppenspiel, dann 74 gegen Kanada, fällt daraufhin mit leichten Muskelproblemen aus. Der 23-Jährige zeigt, dass er künftig auch als Rechtsverteidiger eine Alternative sein kann. Solides WM-Debüt.

Position Verteidigung Miro Muheim Note der Redaktion 3.5 Der grosse Pechvogel gegen Katar mit seinem Eigentor kurz nach seiner Einwechslung und kurz vor Schlusspfiff. Danach fällt er fast drei Wochen mit einer Wadenverletzung aus. Kommt dann gegen Kolumbien und Argentinien von der Bank. Unglückliches Turnier, ihm dürfte bei einem allfälligen Rodriguez-Rücktritt dennoch die Zukunft hinten links gehören.

Position Verteidigung Ricardo Rodriguez Note der Redaktion 5 Reist klublos an die WM und zeigt einmal mehr, was für ein abgezockter Spieler er ist. Nicht der Schnellste, nicht der Jüngste, dafür mit einem einmaligen Positionsgefühl ausgestattet meldet er gegen Algeriens Riyad Mahrez ab und schickt ihn in Rente. Tolles Turnier und ein formidables Bewerbungsschreiben auf der Klubsuche.

Position Verteidigung Denis Zakaria Note der Redaktion 5 Spielt auf einer für ihn ungewohnten Position hinten rechts und macht einen tollen Job. Was für ein geiler Auftritt gegen Algerien im ersten K.o.-Spiel und auch gegen Kolumbien und Argentinien stark. Sicher einer der Gewinner der WM.

Position Verteidigung Silvan Widmer Note der Redaktion 3.5 Einzig nomineller rechter Aussenverteidiger im Kader, aber nur im zweiten Gruppenspiel hinten rechts gesetzt. Wird von Zakaria und auch Jaquez in der Hierarchie verdrängt. Nach seiner Einwechslung gegen Kolumbien macht er einen guten Job. Wenns auf dieser Bühne jedoch schnell geht, kommt Widmer an seine Grenzen.

Position Mittelfeld Michel Aebischer Note der Redaktion 4.5 Zum WM-Auftakt gegen Katar (ein starker Auftritt) und Bosnien noch gesetzt, verliert er daraufhin an den überragenden Manzambi seinen Stammplatz. In den heissen Spielen dann nur Zuschauer, verletzt gegen Kolumbien, nicht eingesetzt gegen Argentinien.

Position Mittelfeld Remo Freuler Note der Redaktion 5 Er rennt und liefert ab, seine Batterien scheinen nie leer. Duracell-Hase im Schweizer Mittelfeld und erster Adjutant von Feldherr Granit Xhaka. Wie Rodriguez vereinslos an die WM gereist und wie Rodriguez muss er sich nach solchen Auftritten um seine Zukunft sicher nicht sorgen.

Position Mittelfeld Ardon Jashari Note der Redaktion 3.5 Eine Minute gegen Katar, dann bis zum Kolumbien-Spiel im Achtelfinal ohne Einsatz. Da spielt er von Beginn weg hinter der Spitze und findet nicht richtig ins Spiel. Muss zur Pause raus. Macht seine Sache nach seiner Einwechslung gegen Argentinien dann viel besser. Ein versöhnlicher Abschluss, mehr nicht.

Position Mittelfeld Johan Manzambi Note der Redaktion 6 Die Fussballschweiz ist überzeugt: Argentinien wäre mit Manzambi zu packen gewesen. Doch der Shootingstar der WM verpasst den Achtel- und Viertelfinal verletzungsbedingt. In den Gruppenspielen kommt er zweimal von der Bank, steht einmal in der Startformation, schiesst 3 Tore und legt auch noch für ein Tor auf. Was für ein WM-Debüt für den 20-Jährigen! Dann noch ein Assist gegen Algerien, ab da setzt ihn dann eine leidige Knieprellung ausser Gefecht.

Position Mittelfeld Noah Okafor Note der Redaktion 3 Das hätte er sich definitiv anders gewünscht. Kommt mit 8 Premier-League-Toren und nach einer Aussprache mit Trainer Yakin an die WM. Doch da kommt es einfach nicht ins Rollen. In der Gruppenphase nie eingesetzt. Gegen Algerien schickt ihn Yakin in der 71. Minute aufs Feld. Trotz Sieg ist Okafor nach Spielschluss so genervt, dass er weder jubeln noch mit Journalisten sprechen will. Daraufhin wieder nur Zuschauer. Statt einer Hauptrolle, die er fussballerisch sicher drauf hätte, spielt er an dieser WM nicht mal eine Nebenrolle.

Position Mittelfeld Fabian Rieder Note der Redaktion 4 Gegen Katar eingewechselt, gegen Bosnien von Beginn weg, gegen Kanada 90 Minuten auf der Bank. Seine WM ist wie seine Einsätze sehr durchzogen. Auffallend: In der Mitte hinter der Spitze ungleich auffälliger, als auf der Seite. In über 300 Minuten bleibt er ohne Skorerpunkt. Seine WM? Genügend.

Position Mittelfeld Djibril Sow Note der Redaktion 4 Er ist schnell und hat Wucht. Kommt gegen Bosnien zusammen mit Manzambi und Vargas in der 72. Minute auf den Platz und zeigt zwar im Schatten der anderen beiden eine starke Leistung. Kann diese dann aber weder gegen Kanada noch gegen Kolumbien bestätigen. Hat noch viel Luft nach oben.

Position Mittelfeld Granit Xhaka Note der Redaktion 5 Sorgt mit seiner öffentlich geäusserten Kritik nach dem schwachen Test gegen Australien und dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Katar für Irritationen und Gesprächsstoff. Sein Weckruf hat jedoch gutgetan. Dem Team und vor allem auch ihm selbst. Denn er motzt nicht nur, sondern liefert auch so richtig ab. Mit ein paar kleinen Aussetzern ist er Denker und Antreiber im Zentrum. Herz und Hirn der Nati.

Position Mittelfeld Dan Ndoye Note der Redaktion 4.5 Seine Explosivität ist kaum zu übertreffen. Doch weil ihm die Effizienz vor dem Tor abgeht, verliert er im dritten Gruppenspiel gegen Kanada seinen Stammplatz. Kehrt dann in der K.o.-Phase in die Startaufstellung zurück und ist ab dann mit zwei Toren der treffsicherste Schweizer. Ndoye hat geliefert.

Position Mittelfeld Ruben Vargas Note der Redaktion 5.5 Tor und 2 Assists bei seiner Einwechslung gegen Bosnien, Tor gegen Kanada. Dann beim entscheidenden Penalty gegen Kolumbien die Nerven behalten. Sammelt fleissig Skorerpunkte und zeigt eine starke WM. Auch wenn er gegen Argentinien wegen der Unterzahl erst ganz kurz vor Schluss eingewechselt wird, spielt er sich ins Rampenlicht.

Position Sturm Zeki Amdouni Note der Redaktion 3.5 Diese WM hätte er sich persönlich sicher auch anders ausgemalt. Nach langwieriger Verletzung rechtzeitig zurückgekämpft, spielt er 11 Minuten gegen Katar, dann zweimal gar nicht. In den K.o.-Spielen durfte er jeweils als Joker ran. Fällt bis auf seinen frechen Penalty im Penaltyschiessen gegen Kolumbien kaum auf.

Position Sturm Breel Embolo Note der Redaktion 4.5 Licht und Schatten. Übernimmt in Spiel eins gegen Katar Verantwortung und trifft vom Punkt zum 1:0. Ist oft ganz vorne ein Einzelkämpfer und muss jeweils einstecken ohne Ende. Vor allem gegen Kolumbien und Argentinien kriegt er auf die Socken. Was bleibt? 2 Tore, 2 Assist, gefühlt 100 Zweikämpfe und dann natürlich leider auch die dumme Schwalbe gegen Argentinien, welche mit Gelb-Rot bestraft wurde.

Position Sturm Christian Fassnacht Note der Redaktion 4 Der YB-Spieler bekommt gegen Kanada ein paar Minuten Spielzeit von Yakin. Danach und davor sitzt er nur auf der Bank. Hat sich sicher mehr Spielzeit gewünscht, gerechnet hat er aber selbst nicht wirklich damit. Seine Nomination ins WM-Kader kam schon überraschend.