Breel Embolo ist die tragische Figur des Schweizer WM-Abenteuers. Zum Start darf er nicht in USA einfliegen, zum Ende fliegt er wie eine Schwalbe zu Gelb-Rot und die Schweiz nach Hause. Dazwischen trifft er zweimal und wird gehalten und getreten.

Darum geht’s Breel Embolo sorgt an dieser WM zum Auftakt und zum Ende für die fetten Schlagzeilen aus Schweizer Sicht.

Noch bevor die WM angepfiffen ist, hält Breel Embolo mit seinem Einreiseverbot die Fussballschweiz in Atem.

Und auch am Ende dreht sich alles wieder um Embolo und ums Fliegen. Nach einer Schwalbe fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz und die Nati gegen Argentinien aus dem Turnier. Zusammenfassung erstellt mit

Breel Embolo sorgt für die grossen Schlagzeilen dieser Schweizer WM-Kampagne. Noch vor Anpfiff und kurz vor Schlusspfiff. Erst darf er nicht in die USA einreisen, weil er im April für einen Vorfall aus dem Jahr 2018 wegen Drohung verurteilt wurde und einen neuen Visumsantrag hätte stellen sollen.

Tagelang wartet die Nati in San Diego auf ihren Stürmerstar, dieser kommt so spät, dass er sogar das letzte Testspiel vor Kickoff gegen Australien verpasst. «Wir brauchen Breel und er braucht uns», meinte Murat Yakin damals.

Eine WM ohne Embolo konnte sich Yakin gar nicht erst vorstellen. Er weiss genau, wie wichtig dessen körperliche Präsenz und Wucht im Sturmzentrum für die Nati und für sein System ist. Es gibt keinen zweiten Stürmer mit Schweizer Pass mit seinen Qualitäten.

Embolo: 2 Tore, 2 Assists und x-mal getreten

Embolo ist dann glücklicherweise auch für den WM-Auftakt rechtzeitig akklimatisiert, schiesst gegen Katar sogleich unser erstes Tor. Es folgen noch 2 Assists und ein weiterer Treffer. Hinzu kommen unzählige Duelle gegen aufsässige, knallharte Bewacher. Vor allem gegen Bosnien und Kolumbien im Achtelfinal muss er einstecken ohne Ende. Embolo wird gehalten, gezerrt und getreten.

Und alles scheint aufzugehen. Die Nati mit Embolo als Einzelkämpfer vorne drin wird Gruppenerster, gewinnt gegen Algerien zum ersten Mal überhaupt ein WM-K.o.-Spiel und dann auch gleich noch den heissen Achtelfinal gegen Kolumbien.

Und auch im Viertelfinal ist man auf Kurs. In der 67. Minute gleicht Dan Ndoye gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien aus. Die Schweiz hat das Momentum auf seiner Seite, hat das Spiel im Griff und ist drauf und dran, Superstar Lionel Messi in WM-Rente zu schicken ...

... bis Embolo in der 72. Minute wegen einer offensichtlichen Schwalbe an der Mittellinie des Spielfelds verwarnt wird und mit Gelb-Rot vom Platz muss. In Unterzahl verliert die Schweiz dann in der Verlängerung noch 1:3.

Nach Embolo-Schwalbe fliegt die Nati heim

Dass der VAR sich meldet, weil er den Schiedsrichter darauf hinweist, dass dieser mit dem Argentinier den falschen Spieler verwarnt hat, ist Pech. Denn nur so hat der Unparteiische das Recht seinen Entscheid zu revidieren und stattdessen Embolo Gelb zu zeigen.

«Ein Skandal», wie SRF-Kommentator Sascha Ruefer erst x-mal verkündete, ist es aber nicht. «Oberlehrerhaft des Schiedsrichtergespanns und ohne Fingerspitzengefühl», wie blue Experte Rolf Fringer sagt, trifft's vielleicht schon eher.

Fakt ist aber: Wenn du dich dann wie Embolo gelbvorbestraft zu so einer offensichtlichen Schwalbe hinreissen lässt, dann ist das nur fahrlässig. Denn die neue Regel, «mistaken identity» genannt, wurde vor dem Turnier kommuniziert und wurde nicht zum ersten Mal an diesem Turnier angewendet.

So fliegt die Schweiz nach dem Viertelfinal aus dem Turnier und nach Hause. Und Embolo sorgt mit seiner Schwalbe auch am Ende wieder für die grössten Schlagzeilen.