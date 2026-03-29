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Mexiko WM-Testspiel im Aztekenstadion von Todesfall überschattet

SDA

29.3.2026 - 08:43

Die Fans stehen bei der Wiedereröffnung des Aztekenstadions Schlange
Die Fans stehen bei der Wiedereröffnung des Aztekenstadions Schlange
Keystone

Der WM-Test zwischen Gastgeber Mexiko und Nations-League-Sieger Portugal (0:0) wird von einem Todesfall überschattet.

Keystone-SDA

29.03.2026, 08:43

Nach Angaben der lokalen Polizei war der Fan betrunken und wollte im VIP-Bereich über die Aussenbrüstung vom zweiten in den ersten Stock springen. Dabei sei er in das Erdgeschoss gefallen. Rettungsversuche der anwesenden Sanitäter seien erfolglos geblieben.

Das Aztekenstadion, Austragungsort der WM-Finals 1970 und 1986, war für Renovierungsarbeiten seit Mai 2024 geschlossen. In der historischen Spielstätte finden bei der anstehenden Weltmeisterschaft fünf Partien statt – darunter drei Vorrunden- und zwei K.-o.-Spiele. Die WM in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni in dem Stadion in Mexiko-Stadt mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet.

Sportlich sahen die Zuschauer knapp zweieinhalb Monate vor Beginn des Turniers eine Partie mit wenigen Höhepunkten. Beide Mannschaften mussten verletzungsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten. Auch Cristiano Ronaldo fehlte, der Superstar fällt mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel bereits seit Ende Februar aus.

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