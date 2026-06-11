Lionel Messi und die Argentinier gehen nicht nur als Titelverteidiger, sondern auch als Nummer 1 des FIFA-Rankings in die WM 2026 Keystone

Titelverteidiger Argentinien übernimmt am Eröffnungstag der Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wieder die Führung in der FIFA-Weltrangliste.

Keystone-SDA SDA

Die Südamerikaner lösten im Ranking vom Donnerstag Frankreich ab, den Finalgegner von 2022, der auf den 3. Platz zurückfiel. Rang 2 belegt weiter der seit 31 Pflichtspielen ungeschlagene Europameister Spanien.

Die Schweiz, bei der es keine Rangverschiebung gab, geht als Nummer 19 ins Turnier. Die Gruppengegner Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada belegen die Plätze 56, 64 und 30.