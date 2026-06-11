Titelverteidiger Argentinien übernimmt am Eröffnungstag der Fussball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wieder die Führung in der FIFA-Weltrangliste.
Die Südamerikaner lösten im Ranking vom Donnerstag Frankreich ab, den Finalgegner von 2022, der auf den 3. Platz zurückfiel. Rang 2 belegt weiter der seit 31 Pflichtspielen ungeschlagene Europameister Spanien.
Die Schweiz, bei der es keine Rangverschiebung gab, geht als Nummer 19 ins Turnier. Die Gruppengegner Katar, Bosnien-Herzegowina und Kanada belegen die Plätze 56, 64 und 30.