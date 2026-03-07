Daniel Bauer kassierte die nächste Niederlage mit seinen Wolfsburgern Keystone

Der VfL Wolfsburg gerät in der 25. Bundesliga-Runde noch etwas tiefer in den Abstiegsstrudel. Die Niedersachsen kassieren in Hamburg die sechste Niederlage in den letzten sieben Spiel.

Die beiden Schweizer Exponenten in Wolfsburg, Sportdirektor Pirmin Schwegler und Aufsichtsrat Diego Benaglio, mussten mitansehen, wie ihre Mannschaft einen 1:0-Vorsprung verspielte. Nachdem Christian Eriksen den Vorletzten der Bundesliga in Front geschossen hatte, bekam der HSV mit Captain Miro Muheim zwei Penaltys zugesprochen, die Luka Vuskovic (33.) und Jean-Luc Dompé (58.) verwandelten.

Für Wolfsburgs Trainer Daniel Bauer könnte es am Samstagnachmittag die Niederlage zu viel gewesen sein. Seit er im vergangenen November das Amt übernommen hat, gewann der Meister von 2009 nur eines von zehn Spielen. Auch wenn die Lage der Wolfsburger noch längst nicht hoffnungslos ist, so drücken die schwachen Resultate der letzten Wochen massiv auf die Stimmung. Nach dem Spiel flogen aus dem Fanblock Feuerwerkskörper auf den Rasen, und die beiden Teams gerieten im Mittelkreis aneinander.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze hiessen die Sieger der Runde Hoffenheim und Leipzig. Hoffenheim gewann unter anderem dank zweier Tore des Österreichers Alexander Prass beim Schlusslicht Heidenheim mit 4:2. Die Leipziger sicherten sich die drei Punkte gegen das formstarke Augsburg (2:1) in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Keven Schlotterbeck. Stuttgart musste sich in Mainz mit einem 2:2 begnügen, und Leverkusen spielte in Freiburg, wo Johan Manzambi für die Gastgeber nach seiner drei Spiele langen Rotsperre wieder im Einsatz stand, 3:3.

Hoffenheim (49 Punkte) liegt als Dritter zwei Punkte vor Stuttgart und Leipzig, die beide 47 Zähler haben. Leverkusen steht bei 44 Punkten.

Telegramme und Tabelle:

Heidenheim – Hoffenheim 2:4 (0:2). – Tore: 26. Prass 0:1. 45. Prass 0:2. 49. Asllani 0:3. 62. Kerber 1:3. 78. Lemperle 1:4. 84. Kerber 2:4. – Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (verletzt).

Wolfsburg – Hamburger SV 1:2 (1:1). – Tore: 22. Eriksen (Penalty) 1:0. 33. Vuskovic (Penalty) 1:1. 58. Dompé (Penalty) 1:2. – Bemerkungen: Hamburger SV mit Muheim.

Leipzig – Augsburg 2:1 (0:1). – Tore: 39. Fellhauer 0:1. 76. Diomande 1:1. 92. Arthur Chaves (Eigentor) 2:1. – Bemerkungen: 23. Vandevoordt (Leipzig) hält Penalty von Schlotterbeck. Augsburg mit Rieder, ohne Zesiger (gesperrt).

Freiburg – Bayer Leverkusen 3:3 (2:2). – Tore: 34. Grifo 1:0. 37. Kofane 1:1. 43. Suzuki 2:1. 45. Grimaldo 2:2. 52. Terrier 2:3. 86. Ginter 3:3. – Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus und Manzambi (bis 75.). Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Mainz 05 – VfB Stuttgart 2:2 (1:0). – Tore: 39. Lee Jae-Sung 1:0. 76. Demirovic 1:1. 77. Undav 1:2. 91. da Costa 2:2. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (bis 85.). VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 75.).

1. Bayern München 25/66 (92:24). 2. Borussia Dortmund 24/52 (51:25). 3. Hoffenheim 25/49 (53:33). 4. VfB Stuttgart 25/47 (50:34). 5. RB Leipzig 25/47 (48:34). 6. Bayer Leverkusen 25/44 (48:32). 7. Eintracht Frankfurt 24/34 (48:49). 8. SC Freiburg 25/34 (37:42). 9. Augsburg 25/31 (31:43). 10. Hamburger SV 25/29 (28:36). 11. Union Berlin 24/28 (29:38). 12. Borussia Mönchengladbach 25/25 (28:43). 13. 1. FC Köln 24/24 (33:41). 14. Mainz 05 25/24 (29:41). 15. St. Pauli 24/23 (23:40). 16. Werder Bremen 24/22 (25:44). 17. Wolfsburg 25/20 (34:55). 18. Heidenheim 25/14 (24:57).