Nicht für die WM aufgeboten, nun auch noch verletzt: YBs Flügelspieler Joël Monteiro Keystone

Für zwei Spieler der Young Boys endet die abgelaufene Saison in der Super League bitter. Gregory Wüthrich und Joël Monteiro werden den Bernern aufgrund von Verletzungen mehrere Wochen fehlen.

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Die beiden verletzten sich am vergangenen Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel gegen Sion (3:3). Wie YB mitteilte, erlitt Innenverteidiger Wüthrich bei einem unglücklichen Zusammenstoss mit einem Gegenspieler in den Startminuten eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasenbeinbruch.

Monteiro zog sich ebenfalls in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung zu. Der Flügelspieler steht auf Murat Yakins Pikettliste für das Schweizer WM-Kader. Für beide bedeutet der Ausfall eine mehrwöchige Trainingspause.