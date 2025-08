Bellinzona – Xamax 1:5 Challenge League | 2. Runde | Saison 25/26 02.08.2025

Xamax feiert gegen Bellinzona einen deutlichen Auswärtssieg. Nach Rückstand siegen die Neuenburger 5:1.

Keystone-SDA SDA

Für die Neuenburger war dieser Erfolg eine Antwort auf das enttäuschende 1:1 im Heimspiel gegen Stade Nyonnais. Fabio Saiz, der bereits zum Auftakt das einzige Tor erzielt hatte, traf auch im zweiten Spiel. Der 24-Jährige sorgte für den wichtigen Ausgleich, nachdem die Gäste bereits in der 6. Minute in Rückstand geraten waren. In der zweiten Halbzeit legten die Neuenburger mit vier Toren nach, wobei Shkelqim Demhasaj doppelt traf.

Während Xamax den ersten Saisonsieg feierte, steht Bellinzona weiter ohne Punkte da. Das erste Spiel der Tessiner war beim Stand von 3:1 für Aarau wegen Regen unterbrochen worden.

Telegramm und Tabelle

Bellinzona – Neuchâtel Xamax FCS 1:5 (1:1). – 800 Zuschauer. – SR Odiet. – Tore: 6. Vogt 1:0. 32. Saiz 1:1. 46. Seydoux 1:2. 58. Demhasaj 1:3. 69. Streit 1:4. 79. Demhasaj 1:5.

Rangliste: 1. Neuchâtel Xamax FCS 2/4 (6:2). 2. Stade Nyonnais 2/4 (2:1). 3. Aarau 1/3 (3:1). 4. Vaduz 1/3 (2:1). 5. Rapperswil-Jona 2/3 (1:1). 6. Stade Lausanne-Ouchy 1/1 (1:1). 7. Wil 2/1 (2:4). 8. Yverdon 1/0 (1:2). 9. Etoile Carouge 1/0 (0:1). 10. Bellinzona 1/0 (1:5).

